Cumhuriyet'in 101. Yılı Antalya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Antalya'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Antalya\'da Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayı ve konserle büyük bir coşkuyla kutlandı.

30.10.2024 13:55
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı. On binlerce Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla fener alayında buluşurken, Konyaaltı Varyant'tan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran Antalyalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kenan Doğulu'nun konseriyle büyük coşku içinde kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı Antalya'da büyük coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenledi. Konyaaltı Varyant'ta toplanan on binler ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayına katıldı. Fener alayında Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce Antalyalı yürüdü.

ON BİNLER FENER ALAYINDA

Yaklaşık 400 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan Antalyalılar, muhteşem bir görüntü oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile yürüyen vatandaşlar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Konyaaltı Caddesi tıklım tıklım dolarken, birçok vatandaş da evlerinin balkonundan alkışlarıyla fener alayına katılan vatandaşlara eşlik etti. Fener alayının coşkusu Cumhuriyet Meydanı'na ulaşılmasıyla zirveye ulaştı.

CUMHURİYET MEYDANI DOLDU TAŞTI

Cumhuriyet Meydanı dolup taşarken, on binler Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı. Konser öncesinde sahne alan 'Ersin Show' Antalyalıları coşturdu. Telefon ışıklarıyla ve birbirinden güzel şovlar ile Cumhuriyet Meydanı'nda görsel şölen yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Başkan Muhittin Böcek, elinde Türk bayrağıyla alanı dolduran on binleri selamladı.

CUMHURİYET'İN 101. YILI KUTLU OLSUN

Cumhuriyet Meydanı'nda on binlere seslenen Başkan Böcek, 31 Mart seçimlerinde Antalyalılara Cumhuriyetten, özgürlüklerden, milli bayramları cesurca kutlamaktan vazgeçmeyeceğinin sözünü verdiğini hatırlatarak, "Sevgili gençler; Atamızın dediği gibi 'Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.' Elbet olacak karşı çıkanlar, baskı kuranlar. Elbet olacak vazgeçenler, hainler, sözünden dönenler. Elbet olacak Cumhuriyetimizi, Ata'mızı unutturmaya çalışanlar. Ama biz asla pes etmeyeceğiz, yılmayacağiz, yıkılmayacağız, bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Teröre, gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Ata'mızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği bir ülke için hiç durmadan azimle gururla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasından sonra sahne alan sanatçı Kenan Doğulu, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşların karşısında Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği 'İkinci Yüzyıl' marşı ile çıktı. 40 kişilik özel bir koro ile sahne alan Kenan Doğulu'nun seslendirdiği 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile Cumhuriyet Meydanı'nda büyük coşku yaşandı. Kenan Doğulu, muhteşem ışık şovlarıyla rengarenk olan Cumhuriyet Meydanı'nda sahne performansı ve söylediği birbirinden güzel parçalarla Antalyalılara unutulmaz bir konser yaşattı. Başkan Muhittin Böcek, konserde Kenan Doğulu'ya gecenin anısına Atatürk portresi hediye etti.

Haber: Semih ERSÖZLER-Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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