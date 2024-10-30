Cumhuriyet'in 101. yılı Kartal'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. yılı Kartal'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. yılı Kartal\'da Coşkuyla Kutlandı

Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çelenk töreni, geçit töreni, fener alayı ve ünlü sanatçı Bengü'nün konseri ile kutlamalar renklendi. İlçe halkı, coşkuyla etkinliklere katıldı.

30.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:48
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(İSTANBUL)- Cumhuriyeti'nin ilanının 101'inci yılı, Kartal'da coşku ve heyecanla kutlandı. Günün ilk saatlerinde çelenk töreni ile başlayan kutlamalar, stadyumda yapılan geçit töreni ile devam etti. Akşam yapılan fener alayı ve yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Bengü sahne aldı.

29 Ekim kutlamalarının ilk adresi, Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı oldu. Kartal Kaymakamı Edip Çakır'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Garnizon Komutanı Deniz Teknik Hizmetler Komutanı İsmet Deliktaş ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Murat Gökşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları daha sonra Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda devam etti. Burada düzenlenen törende Kaymakam Edip Çakır ve ilçe protokolü, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. '101. Yıl Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvasını' kazanan okullara madalya ve kupalarının verildiği kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

Kartal'ın cadde ve sokakları kırmızı-beyaza boyandı

Kartallı Kazım Meydanı'nda başlayan kutlamalarda her yaştan yurttaş, akşam fener alayında buluştu. Ellerine aldıkları Türk bayrakları ve üzerlerine giydikleri kırmızı beyazlarla yurttaşlar ilçedeki cadde, sokak ve meydanları kırmızı-beyaza boyadı. Fener alayına Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mert Polat'ın yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Meclisi üyeleri ve binlerce yurttaş katıldı.

Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) ve Motosikletli Arama Kurtarma Derneği üyeleri de motosikletleriyle katıldığı fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Vekili Olcay Özgön tarafından Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ve Motosikletli Arama Kurtarma Derneği Başkanı Türker Ölmez'e plaket takdim etti.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı Bengü konseriyle kutlandı

Kartal Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye ünlü sanatçı Bengü çıktı. Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön tarafından Bengü'ye çiçek ve günün anısına Kartal heykelciği takdim edildi.

Başkan Vekili Olcay Özgön, ilçe halkının Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle ve gururla kutladığını söyledi ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 3 yakın akrabasını Erzincan'daki bir trafik kazasında kaybettiğini, cenazelere katıldığı için kutlamalara katılamadığını belirtti. Özgön, "Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel burada sizlerle olmayı çok çok istiyordu ancak maalesef 3 yakın akrabasını kaybetti ve cenazelerinde olması gerektiğinden buraya gelemedi. Sizlere öncelikle Başkanımız Gökhan Yüksel'in selamlarını iletmek istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 101 yıl önce bu milleti esaretten kurtararak Cumhuriyeti bu millete armağan etti. Ben başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Özgön'ün konuşmasının ardından ünlü sanatçı Bengü, büyük bir coşku eşliğinde konserine devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. yılı Kartal'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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