Cumhuriyet Kazanımları ve Kadın Hakları Paneli Bornova'da Gerçekleşti

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Cumhuriyet Kazanımları ve Kadın Hakları" paneli düzenlendi. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Banu Önkol'un yaptığı panelde, Türkiye'nin önde gelen siyasetçi, hukukçu, akademisyen ve aktivistleri bir araya geldi.

Bornova'da düzenlenen Cumhuriyet Kazanımları ve Kadın Hakları Paneli'nde, kadın haklarının Cumhuriyetle birlikte nasıl şekillendiği, kazanımların korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Panelde; TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin konuşmaları dikkati çekti.

Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyetin kadınların toplumsal hayata eşit bir birey olarak katılmalarını sağlayan en büyük devrim olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet, benim gibi bir köy çocuğunu pamuk tarlalarından alıp Meclis Başkanvekilliği koltuğuna taşıyan bir devrimdir. Bu, sadece kadınların değil, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden tüm yurttaşların eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, toplumsal gelişim ve çağdaşlaşma için kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır" diye konuştu.

"Cumhuriyetin temellerinde kadınların emeği var"

Başkan Eşki ise Cumhuriyetin kadınlar sayesinde güçlendiğini belirterek, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin inşasına kadar kadınların verdiği emeğin altını çizdi. Başkan Eşki,"Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu kadınları, silah taşıyarak, cepheye yiyecek ve su götürerek mücadeleye destek verdi. Cumhuriyet sonrasında da toplumun yarısını oluşturan kadınların eğitim ve siyasette daha fazla yer alması için çaba harcanmıştır. Ancak bugün hala kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasını sağlamamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadelede üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" dedi.

Panelde İzmir Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği Başkanı Fatma Uğuz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk, Elit Lions Kulübü Başkanı Sevgi Demirci, Avukat Şule Pınar Arık ve Uzman Psikolog Ferhat Yılmaz da kadın haklarının bugünkü durumu ve yapılması gerekenler hakkında konuşmalar yaptı. Panelde kadınlara yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eğitimin önemi gibi konular masaya yatırıldı.