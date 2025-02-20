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Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Başlıyor

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Eğitim-İş, Ankara'da Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü başlatarak hukuksuzluklara karşı ses yükseltecek.

20.02.2025 10:03
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(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattıkları "Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü" ve yürüyüş sonunda Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "Cumhuriyet ve Emek Mitingi"nin detaylarını anlattı. Özbay, "Yurttaşlara, cumhuriyet korosunu kurma çağrısı yapıyoruz. Cumhuriyetçilerin hep birlikte 'korkmuyoruz, susmuyoruz, Cumhuriyet'e, emeğe, haklarımıza sahip çıkıyoruz' deme günüdür. O nedenle biz bu çağrıyı bütün yurttaşlara yapıyoruz. Ankara'da binlerce yurttaşın buluşacağına inanıyorum. Bu yalnızca protesto değil, mücadelenin başlangıcı" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, 1 Şubat'ta "Atatürk devrimleri, emeğin onuru, laik eğitim ve aydınlık bir gelecek için" sloganıyla Birinci Meclis önünden "Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü" başlattı. Yürüyüş, 28 Şubat'ta Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "Cumhuriyet ve Emek Mitingi" ile sona erecek.

Ankara'da Birinci Meclis önünden başlatılan "Cumhuriyet ve Emek Yürüşü"ne ilişkin bilgi veren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Adıyaman ve Amasya'da yapılan programı şu sözlerle anlattı:

"Başlangıç noktamız, Cumhuriyet devrimlerinin ilan edildiği Birinci Meclis oldu. 8 Şubat'ta Adıyaman'da tarikatlara ve depreme vurgu yaparak bir açıkla yaptık. Adıyaman'da uzun zamandır eylem yapılmamış bir alanda, 500'ün üzerinde yurttaşımızla beraberdik. Hep depremin hem de orada yaşananların unutulmayacağını haykırdık. Hem de tarikatların okullarda, eğitimde işi olmadığını söyledik. Hem arkasından 15 Şubat'ta Amasya'ya geçtik. Amasya Genelgesi, aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluş rehberidir. Laikliğin, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olacağının da orada aslında bir ön sözü söylendi. Amasya'da da binleri bulduk. Çok ciddi bir katılımla karşılandık."

"Tarikat ve cemaatlerin okullarda cirit attığına şahitlik ediyoruz"

Yürüyüş programının 22 Şubat'ta Manisa'da, 24 Şubat'ta Tekirdağ'da, 25 Şubat'ta Çanakkale'de, 26 Şubat'ta Bursa'da, 27 Şubat'ta Eskişehir'de, 28 Şubat'ta ise Polatlı'da süreceğini ve son olarak yürüyüşün 1 Mart Cumartesi Tandoğan Meydanı'nda saat 12.00'de düzenlenecek olan "Cumhuriyet ve Emek Mitingi" ile sona ereceğini söyleyen Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık ülkede hukuk ayaklar altına alınmış. Siyasi iktidarın adeta sopası haline dönüşmüş. Herkes, korkutulmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılıyor. Biz bu mitingde aslında 'korkmuyoruz, susmuyoruz, biz hakkımızı istiyoruz, gerçekleri söylüyoruz' diyoruz. Haklara, hukuka, adalete sahip çıkıyoruz. Artık bu ülkede çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkının ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bir buçuk milyon çocuk okul dışında. Bir milyona yakın atama bekleyen öğretmen var. Bu yıl, okulların temizlenemediği görüntüleri gördük. Okulların laiklikten, bilimsellikten uzaklaştığını, tarikat ve cemaatlerin okullarda cirit attığını, pedagojik bir cinayet işlendiğine şahitlik ediyoruz. Eğitim hakkının gasp edildiğini görüyoruz. Çocuklarımızın geleceksizleştirildiğini görüyoruz.

"Hukuksuzluğa ses yükseltiyoruz"

Üniversite bitiren her üç gençten birinin 'ev genci' olduğunu görüyoruz. Biz bu ülkede hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin birer birer tasfiye edilmesine bir ses yükseltiyoruz. Cumhuriyet'i, cumhuriyetçilerle buluşturmamız gerektiğini söylüyoruz. Yurttaşlara, cumhuriyet korosunu kurma çağrısı yapıyoruz. Cumhuriyetçilerin hep birlikte 'korkmuyoruz, susmuyoruz, Cumhuriyet'e, emeğe, haklarımıza sahip çıkıyoruz' deme günüdür. O nedenle biz bu çağrıyı bütün yurttaşlara yapıyoruz. Ankara'da binlerce yurttaşın buluşacağına inanıyorum. Bu yalnızca protesto değil, mücadelenin başlangıcı."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

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