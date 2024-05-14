CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Kazananı İsmail Balaban Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Kazananı İsmail Balaban Oldu

Geniş Video İzle

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci oldu. Güreşçilere ödüller verildi.

14.05.2024 10:21  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin kazananı İsmail Balaban oldu.

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelede İsmail Balaban, rakibi Gümüşalan'ı puanlama devresinde "çangal" takarak mağlup etmeyi başardı. İsmail Balaban'a altın kemeri Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından verildi.

Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, altın kemeri boynuna takan İsmail Balaban'a 500 bin lira, ikinci olan Hüseyin Gümüşalan'a 200 bin lira ve üçüncülük kürsüsünde yer alan Orhan Okulu ve Serdar Yıldırım'a 150'şer bin lira para ödülü verdi. Elmalı Güreş Ağası Hasan Çetin de tüm boylarda derece yapanlara toplamda 325 bin lira ödül verdi.

Manavgat Güreşleri'ni kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Başpehlivan İsmail Balaban, Başkan Kara'ya teşekkür etti. Başpehlivan Balaban, şunları söyledi:

"Lig güreşleri, puan toplayıp Kırkpınar'a katılmak için çok önemli. Herkes mücadele veriyor. Ligin ilk ayağı olan Manavgat'ta birincilik bana nasip oldu. Bunun için çok mutluyum. Birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum. Ayrıca anneler günü hediyesi olarak bu şampiyonluğu anneme ve eşime hediye ediyorum. Sezonun ilk güreşlerinde hedefim hemen zirveye çıkmak değil biraz antrenman noktasında kendimi geliştirmekti. Sezona kendi adıma güzel bir başlangıç yapamadım. Kumluca ve Fethiye güreşlerinde şanssızlık yaşadım. Bugün kendime inanarak geldim. Bu lig güreşini iple çekiyordum. Kendimi göstermek istiyordum. Burada kendimi kanıtlamam, ispatlamam gerekiyordu. Birinci olduğum için çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen öncelikle Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Nefi Kara olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Basın mensubu arkadaşlarımıza da ekran başındaki sevenlerimizle bizleri buluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ederim."

Kara da emekleri dolayısıyla Manavgat Belediyesi personeline teşekkür ederek, "Bütün güreşçilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de bir aydır gece gündüz çalışan Manavgat Belediyesi emekçilerine, hepiniz sağ olun var olun. Yağmura, sele, tüm olumsuzluklara rağmen müthiş bir çalışma gösterdiniz. Manavgat sizlerle gurur duyuyor. Emeklerinize, yüreğinize sağlık arkadaşlarım" dedi.

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri "Başaltı" boyunda ise Manavgat Belediyesi'nin güreşçisi Kemal Şahin birinci oldu. Şahin'e altın kemerini Başkan Kara'nın eşi Hacer Ceyhan Kara takdim etti. Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim de Şahin'e 100 bin lira ödül verdi.

LİG FİNALİ ELMALI'DA YAPILACAK

Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 1-2 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 20-21 Temmuz'da Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 16-17-18 Ağustos'ta Balıkesir 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile devam edecek. Şampiyon, 6-7-8 Eylül'de 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde belli olacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin Kazananı İsmail Balaban Oldu
Kaynak: ANKA

İsmail Balaban, Güreş Ligi, Manavgat, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Kazananı İsmail Balaban Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:05:05. #1.12#
SON DAKİKA: CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Kazananı İsmail Balaban Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement