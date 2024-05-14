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(ANTALYA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin kazananı İsmail Balaban oldu.

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelede İsmail Balaban, rakibi Gümüşalan'ı puanlama devresinde "çangal" takarak mağlup etmeyi başardı. İsmail Balaban'a altın kemeri Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından verildi.

Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, altın kemeri boynuna takan İsmail Balaban'a 500 bin lira, ikinci olan Hüseyin Gümüşalan'a 200 bin lira ve üçüncülük kürsüsünde yer alan Orhan Okulu ve Serdar Yıldırım'a 150'şer bin lira para ödülü verdi. Elmalı Güreş Ağası Hasan Çetin de tüm boylarda derece yapanlara toplamda 325 bin lira ödül verdi.

Manavgat Güreşleri'ni kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Başpehlivan İsmail Balaban, Başkan Kara'ya teşekkür etti. Başpehlivan Balaban, şunları söyledi:

"Lig güreşleri, puan toplayıp Kırkpınar'a katılmak için çok önemli. Herkes mücadele veriyor. Ligin ilk ayağı olan Manavgat'ta birincilik bana nasip oldu. Bunun için çok mutluyum. Birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum. Ayrıca anneler günü hediyesi olarak bu şampiyonluğu anneme ve eşime hediye ediyorum. Sezonun ilk güreşlerinde hedefim hemen zirveye çıkmak değil biraz antrenman noktasında kendimi geliştirmekti. Sezona kendi adıma güzel bir başlangıç yapamadım. Kumluca ve Fethiye güreşlerinde şanssızlık yaşadım. Bugün kendime inanarak geldim. Bu lig güreşini iple çekiyordum. Kendimi göstermek istiyordum. Burada kendimi kanıtlamam, ispatlamam gerekiyordu. Birinci olduğum için çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen öncelikle Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Nefi Kara olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Basın mensubu arkadaşlarımıza da ekran başındaki sevenlerimizle bizleri buluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ederim."

Kara da emekleri dolayısıyla Manavgat Belediyesi personeline teşekkür ederek, "Bütün güreşçilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de bir aydır gece gündüz çalışan Manavgat Belediyesi emekçilerine, hepiniz sağ olun var olun. Yağmura, sele, tüm olumsuzluklara rağmen müthiş bir çalışma gösterdiniz. Manavgat sizlerle gurur duyuyor. Emeklerinize, yüreğinize sağlık arkadaşlarım" dedi.

Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri "Başaltı" boyunda ise Manavgat Belediyesi'nin güreşçisi Kemal Şahin birinci oldu. Şahin'e altın kemerini Başkan Kara'nın eşi Hacer Ceyhan Kara takdim etti. Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim de Şahin'e 100 bin lira ödül verdi.

LİG FİNALİ ELMALI'DA YAPILACAK

Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 1-2 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 20-21 Temmuz'da Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 16-17-18 Ağustos'ta Balıkesir 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile devam edecek. Şampiyon, 6-7-8 Eylül'de 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde belli olacak.