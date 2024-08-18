ÇYDD, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇYDD, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği Sağlıyor

Geniş Video İzle

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), lise ve üniversite öğrenimi gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğinde bulunarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyor. ÇYYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fürüzan Bilir Anka Haber Ajansına konuştu. Bilir, maddi imkanı olmayan lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıklarını belirterek, amaçlarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

18.08.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), lise ve üniversite öğrenimi gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğinde bulunarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyor. ÇYYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fürüzan Bilir Anka Haber Ajansına konuştu. Bilir, maddi imkanı olmayan lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıklarını belirterek, amaçlarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan öncülüğünde kurulduğu 1989 yılından bu yana ihtiyaç sahibi lise ve üniversite çağındaki öğrencilere sağladığı burslarla onların eğitimlerine destek oluyor. Kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için bugüne kadar bir çok projeyi de hayata geçiren ÇYDD, bilim, sanat ve spor alanlarında da burslar veriyor.

ÇYYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fürüzan Bilir Anka Haber Ajansına çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bilir, burs verdikleri öğrencilerin ailelerine de destek sağladıklarını söyledi. Bilir, burs başvuruları ve yapılan değerlendirmelerle ilgili şunları söyledi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs verme amacı Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan yetiştirmektir. Bu çağdaş insan yetişebilecek öğrencilere burs veriyoruz. İlk aşamada burs sürecimizin başladığını internetten ilan ediyoruz. Eylül, ekim aylarında Genel Merkez'in internet sitesine bütün Türkiye'deki üniversite ve lise seviyesindeki öğrenciler başvuruyor. Buradaki başvurular belli oranlarda bütün şubelerimize dağıtılıyor. Ankara'da 4 şubeyiz bize de belli bir oranda öğrenci başvuru yapılabiliyor. Bu başvurular içinden alabileceğimiz sayıdaki farklı okullardan öğrencilere, örneğin 100 öğrenci mezun ettiysek 100 öğrenciyi seçiyoruz. Bu seçimlerde gelir seviyesi, ailede okuyan öğrenci sayısı ve başarı ön planda tutuluyor. Ardından seçilen öğrencileri yüz yüze mülakata çağırıyoruz, ayrıca kendilerini tanıttıkları bir yazı istiyoruz. Bu aşamadan sonra bizimle olabilecek öğrencileri seçiyoruz. Bir öğrenciye burs verirken ailenin gelir durumu, ailede kaç öğrencinin okuduğu, kira durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Öğrenciden bu belirttiğim detaylar hakkında bir de doküman istiyoruz. Bizim için önemli olan o ailede okumanın değerinin olduğunu görmek.

"Öğrencilerimize ve ailelerine psikolojik destekte bulunuyoruz"

Bilim, sanat ve spor dallarında da burs veriyoruz. Bu burs sayesinde öğrencilere bazı imkanlar sağlıyoruz. Örneğin öğrenciler dışarıda proje yapabiliyor. Burs verdiğimiz lise ve üniversite öğrencilerimiz var. Liselilere ve üniversitelere ait ayrı programlar yapıyoruz. Ayrıca liseli öğrencilerimize aileleri de dahil olmak üzere psikolojik destekte bulunuyoruz. Bunun yanı sıra 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilere matematik, fen bilimi derslerinde eğitim veren gönüllü öğretmenlerimiz mevcut. Üniversiteli öğrencilerimiz içinde kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak adına destekte bulunuyoruz. Çeşitli konularda öbeklerimiz var. Öğrenciler kendi aralarında toplanarak çeşitli aktarımlarda bulunabiliyorlar. Bir de Bilim, sanat ve spor dallarında da burs veriyoruz. Bu burs sayesinde öğrencilere bazı imkanlar sağlıyoruz. Örneğin öğrenciler dışarıda proje yapabiliyor. Onlara da bazı imkanlar sağlayabiliyoruz."

ÇYDD Ankara Şube Gençlik Kolaylaştırıcısı Taşdemir: "Ülkeyi ancak biz gençler bir arada durarak kurtarabilir ve yüceltebiliriz"

ÇYDD Ankara Şube Gençlik Kolaylaştırıcısı üniversite öğrencisi Irmak Eren Taşdemir, Türkiye'de yaşanan enflasyon sorununa değinerek öğrencilerin yaşadığı maddi sıkıntıları dile getirdi. Taşdemir, yurt ücretleri, okul masrafları, beslenme ve ulaşım ihtiyacının neredeyse bir aylık maaşa tekabül ettiğini bu nedenle sadece burslarla geçiminin sağlanmasının zor olduğunu söyledi. "Bazı İnsanların sinemayı ve kahveyi bile lüksten sayması öğrenciye destekten ziyade köstek olması, bu ülkenin kaymağını yemiş insanlar, günümüzdeki her sorun için gençlerimizi suçlamaya devam ediyor" diyen Taşdemir, "Gençlerin iş bulamadığı, umutsuzluktan intihar ettiği, geçinemeyen insanların kendilerini diri diri yaktıkları bu dönemde iyi ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi bir dernek var da bizler öğrenciler olarak yalnız olmadığımızı ve hala bizi düşünen bizim için uğraşan insanlar olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇYDD dışında Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunan öğrenci kurumu sayısı yok denecek kadar az"

Çağdaş Gençliğin beş yıllık aktif gönüllüsü olan Taşdemir, bir çıkar gözetmeksizin derneğin her etkinliğine koşarak gittiğini belirtti. Taşdemir, Dernekte eğitim veren hocaların ve mentorlerin verdiği eğitimler sayesinde karşılaştığı sorunları daha kolay atlattığını söyledi. "ÇYDD dışında Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunan öğrenci kurumu sayısı yok denecek kadar az" diyen Taşdemir, "Ülkeyi ancak biz gençler bir arada durarak kurtarabilir ve yüceltebiliriz. Bütün gençleri de bu devasa ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu. Taşdemir, şöyle devam etti:

"Bu rezalet eğitim sisteminin olduğu ülkede gerçek Atatürk'ü ve onun fikirlerini anlatan, bizi onu ve ülke için yaptıklarını unutmamamız için her sene Anıtkabir'i, Çanakkale'yi ve Afyon Kocatepe'yi gezdirip rehberler eşliğinde bu ülkenin nasıl kurulduğunu bize anlatan ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sonuna kadar savunan öğrenci dostu kurum sayısı yok denecek kadar az. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği haricinde size en fazla bir veya iki kurum sayabilirim belki de. Hal böyleyken biz gençlerin Çağdaş Gençlik'e katılıp oradaki bahsettiğim bu imkanlardan yararlanması çok elzemdir. Çünkü uydurma tarih değil gerçek tarihi öğrenmek, kendimiz gibi bu ülkeyi seven ve korumaya çalışan insanlarla bir arada olmak ve tek tek değil hep birlikte ses çıkarmak bu ülkeyi kurtuluşa çıkaracak şeylerden sadece birisi. Ben dernek içinde bulunmaktan ve en önemlisi sorumluluk alıp bu bahsettiğim şeylere vesile olmaktan bir saniye bile pişman olmadım. Bütün gençleri de bu devasa ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Çünkü ülkeyi ancak biz gençler bir arada durarak kurtarabilir ve yüceltebiliriz."

Aslan: "İleride ben de derneğin bir bağışçısı olacağım"

Ortaokul yıllarında 'Anadolu'da Bir Kızım Var' projesiyle dernekle tanıştığını söyleyen Buse Dilan Aslan, üniversiteden mezun olana kadar burs aldığını dile getirdi. Üniversite yıllarında ekonomik krizden dolayı maddi zorluklar çektiğini söyleyen Aslan, "Türkiye şartlarında ekonomik sorunlar artık herkesin dilini yakmış bir durum. Eğitim ücretsiz denilse de maddi ve manevi destek gerektiren birçok yönü var. Derslerden vakit ayıracak pek bir vaktim yoktu bu nedenle bir işte çalışmam da mümkün değildi. Bunun için burs almaya ihtiyacım vardı. Bursluluğumun yanında bir de düşüncelerimi çağdaş bir şekilde geliştirmeyi ve kendi geleceğim için bir iyi bir planlama yapmam gerekiyordu. ÇYDD ile bunu da sağladığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇYDD'nin maddi yetersizliklerden dolayı öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına yönelik bir proje olan 'Kardelenler Projesi'nden yararlandığını belirten Aslan, dernekten son derece memnun olduğunu ve iş hayatına atıldığında derneğin bir bağışçısı olacağını söyledi.

Aslan, "İyi ki derneğin kardelenlerinden biriydim. Kız çocuklarının okumasını istemeyen ve kadınların sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı bir toplumda derneğin kız çocuklarına fayda sağlamak için yaptığı her türlü maddi ve manevi çalışmaya hayranım. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkan Saylan hocamızın fikir ve düşünceleri etrafında kendimi en çağdaş şekilde geliştirdiğim bir ortam sağladı. Ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

ÇYDD, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği Sağlıyor
Kaynak: ANKA

Ankara, Burs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Ali Koç’a sahada saldıran zanlı gözaltında Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında
10:23 Vücudunda bu iz olanlar şanslı Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı
10:23 Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
02:29 Kız kardeşleri canından eden kaza Otomobildeki yazı tüyler ürpertti Kız kardeşleri canından eden kaza! Otomobildeki yazı tüyler ürpertti
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 11:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: ÇYDD, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement