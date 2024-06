D-8 Ülkeleri İstanbul\'da Bir Araya Geldi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail\'e Karşı Uluslararası Baskıyı Artırıyor

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil eden Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini belirterek "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail'in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

D-8'in 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil ettiğini ve üye ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade eden Fidan, "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail'in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, İsrail'e diplomatik, siyasi, ekonomik ve hukuki baskı tedbirlerini görüştüklerini, toplantıda aldıkları somut kararların İsrail'i daha da yalnızlaştıracağını ve Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

"D-8, Filistin'in yanındadır!" diyen Fidan, Filistin davasını bir adalet ve vicdan meselesi görerek dünyanın dört bir köşesinden davetlerine icabet eden meslektaşlarına teşekkür etti.