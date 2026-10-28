Dalaman\'da heyelanda Ömer Ali Türkmen\'in evine kaya düştü, 4 kişilik aile taşındı

Dalaman'da heyelanda Ömer Ali Türkmen'in evine kaya düştü, 4 kişilik aile taşındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Dalaman'daki Darıyeri Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası saat 12.30 sıralarında heyelan meydana geldi; Ömer Ali Türkmen'e ait evin bir odasına kaya düştü ve hasar oluştu. Tedbir amacıyla evdeki 4 kişilik aile, Türkmen'in kardeşine ait eve yerleştirildi.
EVİN ODASINA KAYA DÜŞTÜ
Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Darıyeri Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında, heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Ömer Ali Türkmen'e ait evin bir odasına kaya düştü. Evde zarar meydana geldi. Evdeki 4 kişilik aile, tedbir amacıyla Ömer Ali Türkmen'in kardeşine ait eve yerleştirildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?