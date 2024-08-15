Davutoğlu, Erdoğan'a çağrı yaparak Gazze'ye gitmesine öncülük etmesini istedi

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(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nı liderler düzeyinde acil bir toplantıya çağırarak; Sayın Abbas'a, liderlerden müteşekkil bir heyetin eşlik etmesiyle Gazze'ye gitmesine öncülük etmeniz İsrail üzerindeki ateşkes baskısını arttıracaktır"dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'ye gidecek bir heyete öncülük etmesi çağrısında bulundu. Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Filistin, Kudüs ve Gazze davamız her türlü siyasi kaygının ötesindedir. Dün akşam yaptığım, Arapça ve İngilizce sosyal medya hesaplarımdan da yayınladığım çağrıya, Sayın Abbas bugünkü konuşmasında son derece önemli bir kararla icabet etti ve Gazze'ye gideceğini TBMM'den dünyaya duyurdu. Dün yaptığım çağrıda vurguladığım gibi sizin de bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nı liderler düzeyinde acil bir toplantıya çağırarak; Sayın Abbas'a, liderlerden müteşekkil bir heyetin eşlik etmesiyle Gazze'ye gitmesine öncülük etmeniz İsrail üzerindeki ateşkes baskısını arttıracaktır. Bu heyete İslam İşbirliği Teşkilatı dışında; örneğin Güney Afrika, Brezilya, Kolombiya, Norveç ve İspanya gibi soykırım karşıtı ülke liderlerinin de katılması küresel bir vicdanı ayağa kaldıracaktır. Bu ölçekteki bir diplomatik girişime öncülük etmenizin, ülkemizin itibarına da büyük katkı yapacağına inanıyorum."