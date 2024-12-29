DEAŞ\'a 100 Milyon Lira Finansman Operasyonu

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İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon liranın üzerinde finansman sağlayan yapısı çökertilerek, Ege Bölgesi'ndeki para trafiği engellendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ silahlı terör örgütüne para topladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Polis ekiplerince bir yılı aşkındır yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütle bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) desteğiyle banka hareketleri incelendi, her birinin mali analiz raporu çıkarıldı.

Söz konusu raporda DEAŞ'a finansman sağlamakla görevli kişilerin kuyumcu, döviz bürosu, market, telefon bayi, gıda ve lojistik gibi çeşitli iş kollarında çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin örgüte finansman sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden para topladığı, "sadaka" ve "bağış" adı altında yardım kampanyaları yürüttüğü, toplanan paralardan kendilerine de komisyon aldıkları saptandı.

Toplanan paranın belgesiz ve kayda girmeden DEAŞ mensuplarına ve çatışma bölgelerine ulaştırılması için zanlıların yurt dışındaki kayıt dışı şirketlerle WhatsApp gruplarından iletişime geçerek, "Hawala" sistemini kullandıkları raporda yer aldı.

Örgüt üyeleri ve şirketler arasında karşılıklı güven esasına dayalı olan sistemde, yurt dışına gönderilen paranın miktarının alıcı kişiye bildirildiği, alıcının şifreyle şirketin "Hawala" ofisine müracaat edip parayı teslim aldığı belirtildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, yardım kampanyalarından elde ettikleri geliri bağlı bulundukları iş kollarındaki ürünlere çevirdiği, ürünleri de örgüte aktarılan para karşılığında söz konusu şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

Bu yöntemle DEAŞ terör örgütüne, 1 yılı aşkın sürede 100 milyon liranın üzerinde fon sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Ege'den para trafiği engellendi

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonla DEAŞ'ın Ege Bölgesi finansman yapılanmasını çökertti, bölgeden sağlanan para trafiği engellendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, örgüt mensuplarına yardım kampanyalarıyla para gönderen kişilerin DEAŞ ile bağlantılarını ve yurt dışındaki kayıt dışı şirket temsilcilerinin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinasyonunda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, 24 Aralık'ta tutuklanmıştı.