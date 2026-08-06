Sinem Dedetaş’tan Üsküdar’daki başkanvekili seçimine ilişkin mesaj - Son Dakika
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Sinem Dedetaş’tan Üsküdar’daki başkanvekili seçimine ilişkin mesaj

Sinem Dedetaş’tan Üsküdar’daki başkanvekili seçimine ilişkin mesaj
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Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine seçilen Sibel Tan Çetinkaya'yı sosyal medyadan kutladı.

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçiminin ardından seçilen Sibel Tan Çetinkaya'yı tebrik etti.

Dedetaş, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bazen en güzel cevaplar, çok fazla konuşmadan verilir. Teşekkürler Üsküdar, tebrikler Sibel Başkanım!" dedi.

Kaynak: ANKA

Sinem Dedetaş, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Dedetaş’tan Üsküdar’daki başkanvekili seçimine ilişkin mesaj - Son Dakika

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