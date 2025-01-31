Defne Yaprağı İhracatı Geçim Kaynağı - Son Dakika
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Defne Yaprağı İhracatı Geçim Kaynağı

Defne Yaprağı İhracatı Geçim Kaynağı

Akseki'deki defne yaprağı hasadı, kırsal halk için önemli bir geçim kaynağı ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

31.01.2025 12:16
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VAHİT HAMDİ ÖZ-??????? Antalya'nın Akseki ilçesinde dağlık alandan toplanan ve Avrupa'ya ihraç edilen defne yaprakları, kırsal mahallelerde yaşayanlara geçim kaynağı oluyor.

Torosların eteğinde Manavgat Nehri'nin kenarında 250 rakımda bulunan kırsal alandaki Sinanhoca Mahallesi'nin sakinleri, yüksek verim elde etmek için 3 yılda bir ocak-şubat aylarında defne yaprağı hasadı yapıyor.

Bölgede yetişen defne yapraklarının, yanından geçen nehrin neminden kaynaklı yağlı ve kaliteli olduğu değerlendiriliyor.

Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izinle toplanan defne yaprakları, mahallede yaşayan yaklaşık 80 aileye gelir kapısı oluyor.

Kırsal mahalle sakinleri, dik yamaçlardaki ağaçlardan topladıkları defne yapraklarını traktör römorklarına yükleyip meydana taşıyor.

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan defne yaprağının kilosunu bölge halkından 20 liraya alan firmalar, bunları fabrikalarda işlemek üzere İzmir'e götürüyor.

İşlenen defne yaprakları, Almanya ve Polonya başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

"İhracatçılar vasıtasıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan AA muhabirine, defne yapraklarının köylüler için iyi gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Çevre köylerden defne yaprağı toplamak için işçi getirdiklerini belirten Büyükarslan, ihracatçılar vasıtasıyla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını aktardı.

Defne Tüccarı Mehmet Sarı da bu yıl Sinanhoca Mahallesi'nden 300 ton defne yaprağını almayı planladıklarını dile getirerek, "Sinanhoca bölgesinin defne yaprağı Türkiye'deki en iyi defne yaprakları arasında yer alır. İhracatçı firmalar, defne yapraklarını ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderir." ifadelerini kullandı.

"3 yılda bir verim alıyoruz"

Defne toplayıcısı Selahaddin Dede (45), kışın bölgede yaşayanların genellikle geçim kaynağının defne yaprağı olduğuna değinerek, "3 yılda bir verim alıyoruz, kestiğimiz defneleri kucağa sığacak şekilde balya yapıp tüccarlara satıyoruz." dedi.

Kırsal mahallede yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Dede de defne yaprağını yıllardır topladığını, kendi arazilerine de defne ağacı diktiğini vurgulayarak, halkın bu şekilde geçimini sağladığını ve ekonomiye katkıda bulunduklarını anlattı.

Komşu mahalleden gelen yevmiyeci defne toplayıcısı Şenay Zorlu (60) da "Defne yaprağı, atalarımızdan kalan şifa kaynağı. Bunun yağı diz ve bel ağrılarına, her türlü şeye deva. Her işin zorluğu olduğu gibi tabii ki bunun da zorluğu var; dağdan kesiyorsun, indiriyorsun, bağlıyorsun, traktöre yüklüyorsun, kolay iş değil. Çalışmadan ekmek yok, çalışana ekmek var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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