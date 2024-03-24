DEM Parti, Ankara Anıtpark'ta Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Van Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu meydanlarda dile gelen hakikat Kürt sorunudur, Türkiye'nin demokratikleşmesidir ve Türkiye'nin barışıdır. Bu kentin adaylarından biri olan Gülten Kışanak'ın cezaevinde olması Kürt sorununun gerçekliğinden sadece bir tanesidir." dedi.
DEM Parti tarafından Anıtpark'ta Nevruz Kutlaması yapıldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu meydanlara iyi baksınlar. Bugün Ankara'dan, siyasetin merkezinden, kararların alındığı yerden siyasi iradeye sesleniyoruz; bu meydanlarda dile gelen hakikat Kürt sorunudur, Türkiye'nin demokratikleşmesidir ve Türkiye'nin barışıdır. Bu ülkede bir Kürt sorunu var. Bugün bu meydanda Kemal Kurkut'un posterinin, pankartının olmaması, anılmaması Kürt sorununun gerçekliğidir. Bu kentin adaylarından biri olan Gülten Kışanak'ın cezaevinde olması Kürt sorununun gerçekliğinden sadece bir tanesidir." ifadelerini kullandı.
"TECRİT BİR İNSANLIK SUÇUDUR. ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Cezaevlerinde binlerce arkadaşları olduğunu söyleyen Buldan, şöyle devam etti:
"Bugün adalet için, barış için ve İmralı Cezaevi'nde tecrit uygulandığı için, Sayın Öcalan üzerinde tecrit uygulandığı için, bedenlerini açlık grevine yatıran yüzlerce insan için... Selam olsun bu mücadelenin önünde yürüyenlere. Tecrit bir insanlık suçudur, insan hakları ihlalidir. Asla kabul edilemez. Tecrit bir an önce kalkmalıdır ve Sayın Öcalan avukatlarıyla, ailesiyle görüşmeler yapmalıdır. Ne yapıyorlar? Kürt'lerden oy istiyorlar. Belediye eş başkanlarına, milletvekillerine cezaevlerini reva görenlere, Gülten Kışanak'ı, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde tutanlara 31 Mart tarihinde sandıklarda oyumuza ve irademize sahip çıkarak cevap vereceğiz."
"BİZE DÜŞEN; DEM PARTİ'YE SAHİP ÇIKMAK"
Gülten Kışanak'ın sıradan bir aday olmadığını söyleyen Buldan, "Ömrünü kadınların özgürlük ve eşilik mücadelesine ve Türkiye'nin barışına ve demokrasisine adamış biri. Ama bugün diğer belediye eş başkanları gibi eşit koşullarda değil. Onlarla yarışma imkanı yok. Ama her şeye rağmen halkımız Sevgili Gülten'e sahip çıkıyor. Ankara halkına seslenmek istiyoruz; Gülten Kışanak hepimizin adayı. Şimdi bize düşen DEM Parti'ye sahip çıkmak. Bu zalimlerin gidişini, hakikatin ortaya çıkışını sağlayabilmek için DEM Parti'ye sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.
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