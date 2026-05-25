DEM Parti\'den CHP\'ye Destek Ziyareti

(ANKARA) - TBMM'de Özgür Özel'i ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Tutumumuz nettir, siyasi partilerin kaderi, mahkeme koridorlarında değil, üyelerinin iradesinde, delegelerinin kararı, seçmenlerinin tercihi ile belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi, DEM Parti olarak meşru görmüyoruz" dedi. Özel de "Bu ziyaret, bizim açımızdan son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti oldu" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, istinaf mahkemesinin tedbi kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından TBMM'de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Saat 13.30'da başlayan görüşme, saat 14.45'te sona erdi.

CHP TBMM Grubu'nda, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, DEM Parti heyetini, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP TBMM Amiri Harun Özgür Yıldızlı karşıladı.

DEM Parti heyetinde, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki yer aldı.

"DEMOKRASİ AYIBI, HUKUK SKANDALI"

Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkez binasına dönük müdahaleyi kabul etmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mutlak butlan kararı ile Türkiye'de demokrasi bir kez daha siyasi bir kriz ile karşı karşıyadır. Dün mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddeti ile ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir, kabul etmiyoruz. Ana muhalefet partisine biber gazlı, tazyikli suyla, plastik mermilerle girilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP'ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum. Türkiye halkları, bu tür dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır ortaya koymuştur, geçmiş de bunu gösteriyor. Siyasete yapılan müdahaleye bugüne kadar Türkiye halkları rıza göstermedi. Yargı eliyle toplumsal fay hatlarını tetiklemek, siyasi kutuplaşmayı körüklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal ayrışma derinleşir. Demokrasi ise hepimizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir. Demokrasi ilkesine bu süreçte sarılmalıyız. Yaşadığımız siyasi krizlerin temelinde, demokrasi ve demokratik siyaset eksikliği yatmaktadır."

Buradan çıkışın tek yolu var, bu rejimin hukukla kuşanması ve demokratikleşmesidir. Hukuk güvence olmaktan çıktıkça hiçbirimiz kendimizi güvenli bir siyasi zeminde bulamayacağız. Yine dünya ve bölge büyük bir altüst oluş yaşıyor. Türkiye de bu süreçte enerjisine siyasi gerilimlere harcamamalı. Toplumsal barışı, demokrasiyi ve özgürlükleri büyütmelidir. Bunun yolu da çok nettir; herkes için adalet, herkes için demokrasidir. Adalet ve demokrasinin esas alınmadığı her dönemde toplumsal barış zemini daha fazla zarar görüyor. Oysa toplumsal barışın güvencesi demokrasi sigortası ise hukuktur. Yine CHP'nin bu zorlu dönemde bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Biz DEM Parti olarak bu süreçte üzerimize düşen her tür sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

"DEMOKRATİK İRADEYİ ESAS ALMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

CHP'nin bu sürecin dışarıdan bir el olmaksızın kendi demokratik olgunluğuyla aşabileceğine inanıyoruz. Tutumumuz nettir, siyasi partilerin kaderi mahkeme koridorlarında değil üyelerinin iradesinde, delegelerinin kararı, seçmenlerinin tercihi ile belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz. Bu tarihi dönemde siyaset kanallarını açık tutmak ve demokratik iradeyi esas almak hepimizin ortak sorumluluğu."

ÖZEL: "BU ZİYARET BİZİM AÇIMIZDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Tuncer Bakırhan, Özel'e geçmiş olsun dileklerini de iletti, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakırhan'ın ardından konuşan Özgür Özel, "Meclisimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu ilk günlerde olduğu gibi bugün de CHP Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün de Meclis'teki genel başkan odamız ve grup yönetim kurulu odamız, partimizin genel merkezi işlevini görüyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık. Dün akşam saatlerinde milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı yaptık. Bugün de mesaimizin ilk gününde çok kıymetli bir ziyaret aldık. Meclis'te CHP'den sonra en çok sandalyeye sahip olan DEM Parti'nin değerli Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve kıymetli heyeti bizi burada ziyaret ettiler. Bu ziyaret, bizim açımızdan son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti oldu" diye konuştu.

"GÜN BOYU BURADAYIM, SORULARINIZI CEVAPLAYACAĞIZ"

Gzetecilerin soru sormak istemesi üzerine Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarını hatırlatarak, "Farklı açıklamalar da var. Bu soruları yanıtladığımız takdirde, bu tarihi ziyareti gölgelemiş olacağız. Biz istiyoruz ki CHP'nin, 29 Ekim 1923'ten ve 23 Nisan 1920'den beri ilk kez dönüp Meclis'e gelip, kendisine ayrılan bir odayı genel merkez ilan ettiği ve DEM Parti'nin de bu ziyareti yaptığı bu görüşme, bu açıklamalarımızla gündemde yer alsın. Bu bizim için çok kıymetli. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Gün boyu buradayım. Bütün sorularınızı cevaplayacağız. Ancak bu aşamada soru almamayı ve bu açıklamaların, bu ziyaretin önüne geçmemesini tercih ediyoruz" dedi.