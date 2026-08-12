DEM Parti'den Filistin Açıklaması - Son Dakika
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DEM Parti'den Filistin Açıklaması

DEM Parti\'den Filistin Açıklaması
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DEM Parti Sözcüsü Doğan, Filistin halkının yanında olduklarını ve polemik istemediklerini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın televizyon programındaki değerlendirmelerinin bağlamından kopartıldığını belirterek, "Tarafımız mazlum Filistin halkının yanı; soykırımcıların karşısıdır" dedi. Doğan, Meclis'te 467 evet oyuyla açılan yeni dönemde "86 milyonun barış özlemini gölgeleyecek polemiklere yol açılmaması" çağrısında bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatimoğulları'nın değerlendirmelerinin bağlamından kopartılması nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

"DEM PARTİ'NİN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ TAVRI SORGULANAMAZ NETLİKTEDİR"

Doğan, "Partimizin İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırım politikalarına karşı tutumu tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır. Meclis kürsüsünden meydanlara, her zaman soykırımın karşısında, Filistin halkının yanında durduk. DEM Parti'nin bu konudaki tavrı sorgulanamaz netliktedir" dedi.

Hatimoğulları'nın değerlendirmeleriyle Netanyahu'ya sahip çıkmasının ya da sözlerine referans vermesinin söz konusu olmadığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Eş Genel Başkanımızın değerlendirmeleriyle Netanyahu'ya sahip çıkması ya da sözlerine referans vermesi söz konusu değildir. Kürt meselesi çözümsüz kaldığı sürece, Türkiye'nin karşısındaki bölgesel ve küresel güçler dahil olmak üzere herkes bu meseleyi ne yazık ki kullanmaya çalışmıştır. Bu tespit bir itham değil; bizatihi soykırımcılara karşı Türkiye'nin toplumsal barışının önemine vurgu yapmaktır. Dolayısıyla bu tespitin muhatabı Türkiye veya Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan değil, çözümsüzlükten medet umanlardır."

Doğan, taraflarının mazlum Filistin halkının yanı, soykırımcıların karşısında olduğuna dikkati çekerek "Bu gerçeklik, polemiklerle değiştirilemez" dedi. Meclis'te çerçeve yasanın 467 evet oyuyla kabul edilmesine de hatırlatan Doğan, "Açıkça ifade edelim ki, Meclis'te ortak yasa teklifimize 467 evet oyuyla açılan yeni dönem, kelimeler üzerinden gerilim üretmek yerine hepimize tarihi sorumluluklar yüklemektedir. 86 milyonun barış özlemini gölgeleyecek polemiklere yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Doğan, DEM Parti'nin mücadelesini sürdüreceğini belirterek "DEM Parti, iç barışını sağlayarak Orta Doğu'ya model olabilecek demokratik bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Partimiz bu sorumluluğun bilinciyle, barışın, kardeşliğin ve demokratik bütünleşmenin başarısına odaklanmaya devam edecektir. Tüm tarafların bu tarihi sürecin başarıyla sonuçlanması için duyarlı davranması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Filistin Açıklaması - Son Dakika

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