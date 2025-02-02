DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

DEM Parti Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 'Özgürlük için Ekmek, Adalet ve Barış' mitingi düzenledi.

02.02.2025 17:31  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 'Özgürlük için Ekmek, Adalet ve Barış' mitingi düzenledi. Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar, sadece DEM parti değil, Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bütün muhalefet partileri, bütün kurumlar, bütün toplumsal dinamikler mutlaka ve mutlaka bu sürecin bir parçası olmalıdır, yürütücüsü olmalıdır ki kalıcı bir barışı hep beraber sağlayabilelim. Kanın her yerde aktığı bir dönemde barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

DEM Parti, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 'Özgürlük için Ekmek Adalet ve Barış' mitingi düzenledi. Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve çok sayıda partili katıldı. Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek için, özgürlük için, adalet için, barış için, on yıllardır mücadelemiz bunun için devam ediyor. Bu mücadelede şehit düşen bütün yol arkadaşlarımızı, bu mücadelede yitirdiğimiz bütün canlarımızı burada bir kez daha saygıyla, minnetle anıyorum. Bu mücadelede gözaltına alınan, tutuklanan, yıllardır hapishanelerde tutulan, siyasi rehine olarak tutulan bütün yoldaşlarımıza buradan alkışlarımızla gönderelim" dedi.

"İŞÇİ SINIFINI TÜRK-KÜRT DİYE AYIRMIYORLAR"

Ekonomiden bahseden Hatimoğulları, "Ülke ağır bir ekonomik krizden geçiyor, açlık ve yoksulluk dizboyu. Bugün en yoksul kentlerden biri İstanbul'dur. İstanbul'un varoşlarıdır. En pahalı kentlerden biri İstanbul'dur. Ev kirası, sebzenin, meyvenin en pahalı olduğu yerlerden birisi İstanbul'dur ve biz özellikle işçi kardeşlerime, emekçilerime, emeklerime, geçinemeyen, açlıkla yüz yüze kalmış bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bakın tekstil atölyelerinde güvencesiz, merdivenaltı çalıştığınız zaman, asgari ücret aldığınız zaman ya da asgari ücretin de altında bir ücretle çalıştığınız zaman orada işçi sınıfı içinde bir ayrımcılık yoktur. İşçi sınıfını Türk, Kürt diye ayırmıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"BARIŞA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Konuşmasında Öcalan ile yapılan görüşmeden de bahseden Hatimoğulları, "Sayın Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu oldukça iyi ve sizlere selamlarını getirdim. Selamlarını iletiyorum size. Sayın Öcalan'ın siz değerli halkımıza verdiği mesajda, 'Türkiye'yi demokratikleştirdikçe, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemle çözülecektir' demiştir. Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar, sadece DEM parti değil, Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bütün muhalefet partileri, bütün kurumlar, bütün toplumsal dinamikler mutlaka ve mutlaka bu sürecin bir parçası olmalıdır, yürütücüsü olmalıdır ki kalıcı bir barışı hep beraber sağlayabilelim. Kanın her yerde aktığı bir dönemde barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bizler bir ellerinde sopa, bir ellerinde havuçla barışın olamayacağını buradan haykırmak istiyoruz. Barış istiyorsanız, biz çok istiyoruz DEM parti olarak. Kürt halkı barışı istiyor, DEM barışı istiyor, Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri barışı istiyor. Ama bir yandan barış diyeceksiniz sonra, kayyum atacaksınız. Bir yandan barış diyeceksiniz ama şu arkada gördüğünüz barikatları barışın mitinginin içinde kuracaksınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Etkinlikler, DEM Parti, Esenyurt, Politika, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.