DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV kayyımına siyasi müdahale dedi - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV kayyımına siyasi müdahale dedi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV kayyımına siyasi müdahale dedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'ye kayyım atanmasını muhalif medyayı susturmaya yönelik siyasi müdahale diye eleştirdi. Hatimoğulları, kararın derhal geri çekilmesini ve basına yönelik baskıların son bulmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, kararı muhalif medyayı susturmaya yönelik siyasi müdahale olarak nitelendirdi ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların sona erdirilmesini istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti operasyonu ile Halk TV'ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir. Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve toplumun çoğulcu sesine vurulmuş ağır bir darbedir. Gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye'yi büyük bir karanlığa sürüklüyor. Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez. Kararı derhal geri çekin, basına ve basın emekçilerine yönelik baskılara son verin. Kayyıma karşı Halk TV'nin ve basın emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Halk TV'ye, basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak, özgür bir Türkiye'ye sahip çıkmaktır."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV kayyımına siyasi müdahale dedi - Son Dakika
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