Dem Parti Heyetinin Ziyaretleri... Özgür Özel: "türkiye'nin Çıkarlarını Gözeten, Türkiye'nin Birlik ve Bütünlüğünü Gözeten Bir Süreç Olması Gerekir"

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(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin, "Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine ve gazisine saygılı, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, İmralı'da terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Öncelikle şunu söylemem gerekir. Neyin konuşulup neyin konuşulmadığını çok az sayıda insan biliyor. Bizim baştan beri tutumumuz belli. Biz Türkiye'de annelerin gözünün yaşının duracağı, şehit cenazelerinin gelmeyeceği, Türkiye'nin huzur bulacağı ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa bu Meclis odaklı olmalıdır diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum, 'kimlerle görüşeceksiniz' diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti AK Parti ve MHP birkaç ortakları var ama Yeniden Refah Partisi ayrıldı. DSP ve diğer partinin ne dediği konusunu çok fazla bilmiyoruz. Ama ana aktör iki parti AKP ve MHP'ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kenarda durduğu sürecin MHP üzerinden yürüdüğü bir süreci de doğru bulmayız. Ardından sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım. Birileri muhalefeti bölmeye çalışıyorsa biz bölünen değil, muhalefeti birleştiren, bütünleştiren, hep birlikte olmasını savunan tarafta olacağız. Kimse şöyle düşünmesin, 'Acaba Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefetten bir aktör olarak ön plana çıkacak ve başka partileri yok mu sayacak?' Böyle bir şey yok. Bizden randevu talep edenlere doğrudan şunu söyledim, 'Tüm partilere gidilsin, AK Parti ve MHP'ye de mutlaka gidilsin.' Bizim de her zaman bir yola açık olduğumuzu biliyorsunuz. Bugün de öğrendiğime göre bizim bu söylediklerimizden sonra buna uygun bir süreci yürütüleceği anlaşılıyor.

"Ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım"

Ben şimdi buradan Kars'a uçuyorum. Ardahan, Kars, Erzurum'da pazar akşamına kadar sürecek bir programım var. Pazartesi gününden sonra Ankara'da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim. Toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı yaratacak, onlarda bir aldatılmış duygusu yaratacak hiçbir şeyin içinde olmayız. Zaten şu ana kadar 70'in üzerinde dernek ziyaretinde bulundu arkadaşlarımız. Devletin protokolünde yer alan kamu yararına çalışan şehit aileleri ve gazilerle ilgili iki dernek bir vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. O süreçte kendilerini tedirgin hissediyorlar ve güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı. Buradan bir kez daha tekrar ederim. Şehit ailelerinin ve gazilerin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onların hukukunu biz gözetiyoruz."

Özgür Özel, bugün bazı haber sitelerinde gündeme gelen Öcalan'ın taleplerine yönelik soruya, "Bir bilgim yok. Yani henüz bir görüşme yapmadık. Herhangi bir bilgim yok. Dediğim gibi sürecin açık, şeffaf, tüm partilere açık bir şekilde yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir aktörün dışlanmaması gerekir. Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine ve gazisine saygılı, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir" yanıtını verdi.