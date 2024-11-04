DEM Parti, Kayyum Atamalarına karşı Mardin'de Protesto Düzenledi - Son Dakika
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DEM Parti, Kayyum Atamalarına karşı Mardin'de Protesto Düzenledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyum atamalarını protesto etmek için Mardin Belediyesi önünde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın üç belediyeye kayyum atamasına tepki gösteren Bakırhan, halkın iradesinin yok sayılmasına karşı çıkacaklarını vurguladı.

04.11.2024 20:34  Güncelleme: 21:36
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(DİYARBAKIR) - İktidarın kayyum atamalarına karşı Mardin Belediyesi önünde açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Söz veriyoruz siyasi darbe yapanlara bu kayyumcu anlayışa, sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, Meclis'te yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven kayyumcu zihniyeti el birliğiyle göndereceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atadığını açıkladı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınmasına, Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden dava ve soruşturmalar gerekçe gösterildi. Türk, Sönük ve Karayılan'ın görevden alınmasıyla birlikte 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana yerine kayyum atanan belediye sayısı beşe çıktı.

Belediye önünde vatandaşlardan "AKP istifa" sloganları

Mardin Belediyesi'nin önü gün boyu hareketliydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğinin duyurulmasının ardından DEM Parti de belediye önüne çağrıda bulundu. DEM Parti ayrıca TBMM Grup toplantısını da Mardin Belediyesi'nin önünde yapmaya karar verdi. DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve milletvekilleri belediye önüne geldi. Mardin halkı da Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 3. defa kayyım atanmasını protesto  için belediye önünde toplandı. Vatandaşlar, "AKP istifa", "Kayyum istifa" sloganları attı.

"Sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz"

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

"Bunlar bir taraftan çözüm beklentisi yarattılar, 'yeni bir süreç' dediler, 'normalleştirme' dediler ama tam sekiz yıl önce bugün 4 Kasım'da yapmış oldukları siyasi soykırımı tekrar ettiler. Bunlar yalancıdır, bunlar riyakardır, bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar 'çözüm' dediğinde zulüm; bunlar, 'normalleşme' dediğinde kayyum; 'adalet' dediklerinde adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, yalancılara baş eğeceğiz. Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza'nın dediği gibi 'bizleri diz çöktürtemezsiniz' diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin'de, Amed'te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız. Utanmaz herifler üçüncü dönemde kayyum atıyorsunuz. Demek ki kayyum politikanız Kürtlerde karşılık bulmadı, demek ki seçimde inkar politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz bu yerleri hile ve dolan ile gasp etmeye çalışacaksınız. Söz veriyoruz siyasi darbe yapanlara bu kayyumcu anlayışa, sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, Meclis'te yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven kayyumcu zihniyeti el birliğiyle göndereceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti, Kayyum Atamalarına karşı Mardin'de Protesto Düzenledi - Son Dakika

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