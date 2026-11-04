DEM Partili Eren, 467 oyla kabul edilen süreç yasasını anıp 2027 bütçesine hayır dedi - Son Dakika
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DEM Partili Eren, 467 oyla kabul edilen süreç yasasını anıp 2027 bütçesine hayır dedi

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DEM Partili Eren, 467 oyla kabul edilen süreç yasasını anıp 2027 bütçesine hayır dedi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, ağustosta 467 oyla kabul edilen süreç yasasını anıp bütçeye hayır dedi. Eren, Diyarbakır'da son dokuz ayda 786 esnafın kepenk kapattığını söyledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Meclis'te ağustos ayında süreç yasasının 467 oyla kabul edildiğini hatırlatarak, "Barışın hukukunu konuşmaya başladık, şimdi barışın ekonomisini konuşma zamanı. Barış bir esnafın doğduğu kentte kepenk açabilmesidir. Diyarbakırlı bir üreticinin malını kendi kapısından Kamışlı'ya gönderebilmesidir 2027 bütçesi barışın bütçesi olmalıdır" dedi. Eren'in "Kürt illeri" ifadesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş uyarıda bulunurken, DEM Partili Hakkı Saruhan Oluç kavramın tarihsel, sosyolojik ve kültürel bağlamda kullanıldığını söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesini sosyal adalet açısından değerlendirmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret politikası, piyasada zaten güçlü olanın imkanlarını arttırdığı ölçüde değil, kendi emeğiyle ayakta kalmaya çalışan insanlara ne kadar alan açtığıyla değerlendirilmelidir. Bir tarafta güçlü teminatı, finans bilimi ve farklı bankalarla çalışma imkanı bulunan büyük işletmeler, diğer tarafta dükkanının kirasını, çalışanın ücretini ve sattığı malı yerine koyma maliyetini aynı kasadan karşılayan küçük esnaf söz konusu. Bu iki kesime aynı şartları sunmak, eşit fırsat sunmak anlamına gelmez. Sosyal adalet, imkanları eşit olmayanların karşısına aynı şartları koyup sonucu onların sorumluluğuna bırakmak demek değildir."

Kamaç, kamu destekli ticari kredilerin ne kadarının mikro ve küçük işletmelere ulaştığının, esnafın başvuru ve yararlanma sayılarının, başvuruların reddedilme gerekçelerinin ve desteklerden ilk kez yararlanan esnafın payının işletme ölçeği, il ve sektör bazında açıklanmasını istedi.

"ŞİMDİ BARIŞIN EKONOMİSİNİ KONUŞMA ZAMANI"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır'da son dokuz ayda 786 esnafın kepenk kapattığını, yıl sonunda bu sayının bin 200'e çıkmasının beklendiğini, küçük esnafın yerini zincir marketlerin aldığını ve kentte kazanılan paranın kentte kalmadığını söyledi.

Eren, Kürt Çalışmaları Merkezi'nin raporuna göre en alt gelişmişlik kademesinde bulunan 16 ilin sekiz yıldır aynı seviyede kaldığını ifade ederek, bölgesel eşitsizlikleri ve kooperatiflere ayrılan desteklerin yetersizliğini eleştirdi.

Sınır kapılarının açılması ve esnafın desteklenmesi için sınır bölgeleri, ticaret ve barış ekonomisi programı kurulmasını öneren Serhat Eren, şöyle konuştu:

"Bu Meclis ağustosta süreç yasasını 467 oyla kabul etti. Barışın hukukunu konuşmaya başladık, şimdi barışın ekonomisini konuşma zamanı. Barış bir esnafın doğduğu kentte kepenk açabilmesidir. Diyarbakırlı bir üreticinin malını kendi kapısından Kamışlı'ya gönderebilmesidir 2027 bütçesi barışın bütçesi olmalıdır. Ancak bu bütçe barış bütçesi olmak bir yana, yükü esnafa, çiftçiye, tüketiciye yüklüyor, kazancı zincire ve aracıya veriyor, Diyarbakır esnafı soruyordu; bu düzende kim kazanıyor? Cevap bu bütçenin her satırında yazılı. Çiftçinin tarlasını, esnafın kepengini, kadının kooperatifini ayakta tutan, Nusaybin Kapısı'nı açan bir barış bütçesi getirdiğinizde o bütçeyi biz onaylarız. Bu bütçeye bu haliyle 'hayır' diyoruz."

KOMİSYON BAŞKANI MUŞ'TAN UYARI

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, konuşmasında "Kürt illeri" ifadesini kullanan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'i, "İlleri Kürt illeri, Türk illeri veya başka iller diye bölmüyoruz, hepsi bizim illerimiz" sözleriyle uyardı.

Muş, milletvekillerinden konuşmalarında Anayasa'nın devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü düzenleyen 3'üncü maddesi ile idarenin bütünlüğüne ilişkin 123'üncü ve 126'ncı maddelerine dikkat etmelerini istedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Anayasa'nın 3, 123 ve 126'ncı maddeleriyle ilgili bir tartışmaları olmadığını, konuşmalarında tarihsel, sosyolojik ve kültürel açıdan niteleme yaptıklarını söyledi.

Oluç, "Doğru, aslında İstanbul da Kürt ili sayılır, 4 milyondan fazla Kürt yaşıyor İstanbul'da. Yani bütün illerimiz hepimizindir tabii, sizin o söylediğinize katılıyoruz ama bir tarihsel gerçekliğe vurgu yapmak açısından bunu kullandığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Kaynak: ANKA
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