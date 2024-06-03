DEM Partililer Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı protesto etti - Son Dakika
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DEM Partililer Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı protesto etti

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DEM Partililer, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasını protesto etti. DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, kayyım atamalarının hukuki hiçbir izahatının olmadığını söyledi.

03.06.2024 17:43  Güncelleme: 18:09
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - DEM Partililer, Diyarbakır'da Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasını protesto etti. DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, "Toplumda yaratmaya çalıştıkları kutuplaşma, talimat ile çalışan yargı ve devlet kurumları ile birlikte yine acizliğini gözler önüne sermiştir. Kayyım atamalarının hukuki hiçbir izahatı olmadığını çok iyi biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen eylemle protesto edildi. Şanlıurfa karayolunda bir AVM önünde toplanan kalabalık ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşanan eylemin ardından açıklama yapan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin, kayyım atamalarının hukuki hiçbir izahatının olmadığını söyledi.

Tekin, kayyım yönetimlerinin yaptığı usulsüzlüğü kamuoyluyla paylaşmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinde devletin tüm imkan, hile ve tehditlerine rağmen halkımız faşizmi ve talancı zihniyeti açık ve güçlü bir şekilde reddetmiştir. Seçimlerde Türkiye'nin tümünde büyük yenilgiye uğrayan faşizm bundan ders çıkarmamış, hileli seçimlerine rağmen kazanamadıkları belediyelerimize gasp girişimde bulunmuştur. 10 yıllık çöktürme planıyla sürekli uygulamaya çalıştıkları ve dönemin bakanının talimat ile yaptım ifadeleri bizim için zaten bilinen bir hakikat olsa da toplumun ve uluslararası mecraların önünde küçük düşmekten çekinmeyen faşist devlet aklı için yüz kızartıcı olmamıştır. Toplumda yaratmaya çalıştıkları kutuplaşma, talimat ile çalışan yargı ve devlet kurumları ile birlikte yine acizliğini gözler önüne sermiştir. Kayyım atamalarının hukuki hiçbir izahatı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunu en başta AKP- MHP şer ittifakı biliyor. Nitekim bir önceki kayyım atamalarında çetelerle kol kola gezen suçişleri bakanı bizzat kendisi kayyım atamaları talimatını Erdoğan'dan aldığını açık beyan etti. Son seçimlerde kazandığımız, kayyımları süpürdüğümüz belediyelerde bu kayyım sisteminin ne kadar hırsızlık yaptığı ne kadar yolsuzluğa bulaştığı, halkın öz kaynaklarının ne kadar çarçur edilerek birilerine peşkeş çekildiğini belediyelerimiz basına ve kamuoyuna paylaşıyor, bundan sonra paylaşılacaktır da."

'Belediyelerimiz bu kayyum yönetimleri tarafından borç batağına düşürülmüştür'

Kayyım uygulamasına karşı eylemlerini sürdüreceklerini aktaran Tekin, "Ülke gelirinin büyük kısmı askeri harcamalara ve özel savaşı derinleştiren politikalara veren faşist iktidar, ekonomide yaşanan krize çare olarak halkın belediyelerine saldırmakta, belediyelerin tüm gelirlerini özel savaşı destekleyen politikalarına akıtmakta ve kendi yandaşlarına peşkeş çekmektedir. Nitekim tüm belediyelerimiz bu kayyum yönetimleri tarafından borç batağına düşürülmüştür. Van'da, Hilvan'da sahip çıktığımız irademize Hakkari'de sahip çıkıp faşizme geçit vermeyeceğiz. Demokrasiden yana tüm kişi ve kurumlarımızı, kayyımları kabul etmemeye, her yerde bunu ifşa etmeye ve halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

DEM Partililer Hakkari Belediyesi\'ne atanan kayyımı protesto etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Partililer Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı protesto etti - Son Dakika

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