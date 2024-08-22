Demokrat Tim Walz, Harris'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti - Son Dakika
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Demokrat Tim Walz, Harris'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti

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ABD'de Demokrat Parti Kongresi'nde Minnesota Valisi Tim Walz, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti. Walz, konuşmasında Harris ve ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, Amerikan halkı için hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

22.08.2024 13:28
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- Demokrat Tim Walz, Harris'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti

CHICAGO - ABD'de Demokrat Parti Kongresi'nde Minnesota Valisi Tim Walz, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığını resmen kabul edeceği Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentindeki United Center Spor Salonu'nda 3. gününde devam etti. Kasım'daki başkanlık seçimi için bu akşam kongrenin son gününde adaylığı kabul etmesi beklenen Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı olarak gösterdiği Minnesota Valisi Tim Walz, konuşma yaptı.

Yaptığı coşkulu konuşma ile parti tabanına moral veren Walz, Harris ve ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, Amerikan halkı için hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı. Walz, "Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı adaylığınızı kabul etmek hayatımın onuru. Hepimiz bu gece güzel ve basit bir nedenden dolayı buradayız; bu ülkeyi seviyoruz" dedi. Köklerinden bahseden Walz, Nebraska'nın küçük bir kasabasında büyüdüğünü ve mütevazı bir geçmişten geldiğini anlattı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı bir kasabada büyüdüğünü diyen Walz, bu deneyimin ona topluluk ruhunu ve komşularına yardım etmenin önemini öğrettiğini belirtti. Orduya katılma hikayesini anlatan Walz, 24 yıl boyunca gururla ulusal muhafız olarak hizmet verdiğini ifade etti.

Öğretmenlik yaptığı dönemde ise öğrencilerinin ona ilham verdiğini söyleyen Walz, "Onlara aşılamayı umduğum şeyi bende gördüler; kamu yararına bağlılık, hepimizin bu işte birlikte olduğu anlayışı ve tek bir kişinin komşuları için gerçek bir fark oluşturabileceği inancı" dedi.

"Trump ve müttefikleri orta sınıfın çıkarlarını hiçe sayıyor"

Minnesota valisi olarak yaptığı çalışmalardan bahseden Walz, orta sınıf için vergileri düşürmek, ücretli aile ve sağlık iznini kabul etmek, suçla mücadeleye ve uygun fiyatlı konutlara yatırım yapmak gibi önemli reformları hayata geçirdiklerini vurguladı. Ayrıca, eyalet genelinde her çocuğun günlük kahvaltı ve öğle yemeği almasını sağladıklarını belirtti. Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarına sert eleştiriler yönelten Walz, Donald Trump ve müttefiklerinin orta sınıfın çıkarlarını hiçe sayan bir gündemle hareket ettiğini söyledi. "Bu kimsenin istemediği bir gündem. Aramızdaki en zenginler ve en aşırılar dışında kimseye hizmet etmeyen bir gündem" diyerek Trump yönetiminin politikalarına karşı güçlü bir duruş sergiledi.

Kamala Harris'in başkan adaylığını destekleyerek, onun Amerikan halkının haklarını savunma konusundaki kararlılığını öven Walz, Harris'in reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmek, uygun fiyatlı konutları desteklemek ve bireysel özgürlükler için mücadele etmek gibi vaatlerine vurgu yaptı. Konuşmasını, parti tabanını harekete geçmeye çağırarak sonlandıran Walz, "76 günümüz var. Bu bir şey değil. Öldüğünüzde uyumak için zamanınız olacak, bunu yapmayı sahada bırakacağız. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Donald Trump'ın sayfasını bu şekilde çevireceğiz" diyerek mücadeleye hazır olduklarını ilan etti.

Delegeler İsrail'e karşı oturma eylemi yaptı

Tim Walz'ın konuşmasının ardından biten 3. gün kongresi çıkışında bir grup Filistin yanlısı bağımsız delege ise oturma eylemi yaptı. İsrail'e silah yardımının acilen durdurulmasını isteyen grup, İsrail'in ateşkes konusunda harekete geçebilmesi için Demokrat Parti'nin daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Demokrat Tim Walz, Harris\'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Demokrat Tim Walz, Harris'in başkan yardımcısı adaylığını resmen kabul etti - Son Dakika

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