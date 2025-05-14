Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika
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Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı Tamamlandı

Deniz Kuvvetleri, Antalya açıklarında Bayraktar TB-3 İHA ile tatbikat gerçekleştirdi.

14.05.2025 17:37
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HABER: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbettelli YALÇIN

(ANTALYA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı", Antalya açıklarında yapıldı. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan "Bayraktar TB-3 İnsansız Hava Aracı", ilk kez bir tatbikatta kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 6-17 Mayıs arasında denizde, havada ve karada sürdürülen '"Deniz Kurdu-II/2025" tatbikatı, Akdeniz açıklarında yapıldı. Tatbikatla, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, tatbikata katılan diğer kuvvet komutanlıklarıyla yapılacak çalışmaların müşterek şekilde sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Tatbikat kapsamında Deniz, Kara ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sahada ortak görevler icra etti. Antalya açıklarında süren tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi, 2 su altı savunma timi ve kıyı birlikleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 genel maksat helikopteri, 1 Chinook helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, 1 Sahil Güvenlik gemisi, 9 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter katıldı.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde gerçekleştirildi. Tatbikatı gözlemleyenler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve 28 ülkeden 29 ataşe ve yardımcısı yer aldı.

Gün boyunca Akdeniz açıklarında denizaltı tehditlerine karşı "Denizaltı Savunma Harbi" icra edildi. Denizaltı tespiti için Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter tarafından sonar cihazı daldırılırken, Deniz Karakol Uçağı tarafından da eğitim torpidosu ve flare atıldı. Tatbikatta denizaltıların tespiti ve imhasına yönelik görevler başarıyla yerine getirildi.

Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri ve taarruz helikopterleri tarafından hedefler başarılı şekilde vurularak imha edildi.

TB-3 İHA damga vurdu

Ardından Bayraktar TB-3 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) test atışı gerçekleştirildi. TB-3, kalkışının ardından 10 bin fit yükseklikten adada belirlenen noktaları mühimmatla vurdu. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan 2 adet TB-3, 40 dakika sonra geri iniş yaptı.

Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde tören geçişi düzenlendi. Törende TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemiler ve uçaklar gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı.

Kaynak: ANKA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Antalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika

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