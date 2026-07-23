Denizde Hayatını Kaybeden Emekli Bankacı

Necati Kaya:

Kalp krızidir. Kalp hastaları çok sıcak havada ilk denize girişlerinde vücuda alıştırarak gitmelidir leri. Star damarların kuvvetli oldukları yerlere kol ve bacaklara, göğüse, koltuk altlarını ,boyun bölgesini su ile ovalamaları faydalıdır. Denize daha sonra tüm gücün ile girilmelidir.