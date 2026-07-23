Denizde Hayatını Kaybeden Emekli Bankacı - Son Dakika
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Denizde Hayatını Kaybeden Emekli Bankacı

Denizde Hayatını Kaybeden Emekli Bankacı
23.07.2026 16:34
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Kuşadası'nda denize giren 79 yaşındaki Yaşar Mamacı, hayatını kaybetti. Olay incelemeye alındı.

Kuşadası ilçesinde denize giren 79 yaşındaki emekli bankacı Yaşar Mamacı'dan acı haber geldi.

SUDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Sahil Siteleri mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren emekli bankacı Yaşar Mamacı (79), bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı hızla karaya çıkardı.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personellerinin yaptığı kontrollerde, Mamacı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşar Mamacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkede ortalama 1500-2000 insan hayatını kaybediyor..gerçek haberlerinin üzerini kapamak için sizlerin de yaptıgı böyle şeyler işte 0 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kalp krızidir. Kalp hastaları çok sıcak havada ilk denize girişlerinde vücuda alıştırarak gitmelidir leri. Star damarların kuvvetli oldukları yerlere kol ve bacaklara, göğüse, koltuk altlarını ,boyun bölgesini su ile ovalamaları faydalıdır. Denize daha sonra tüm gücün ile girilmelidir. 0 0 Yanıtla
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