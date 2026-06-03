Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı Başlıyor

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı', 4- 14 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde gerçekleştirilecek. Tatbikatta toplam 125 gemi, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel yer alacak.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı' öncesinde brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Alper Doğukanlı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutan Vekili Deniz Albay Levent Aytan katıldı.

TATBİKATA İŞTİRAK EDEN ASKERİ UNSURLARIN DAĞILIMI

Geniş çaplı tatbikata katılacak askeri güçlerin detayları da paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 çok maksatlı amfibi gemisi, 4 tank çıkarma gemisi, 11 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 9 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 18 karakol gemisi, 19 amfibi çıkarma gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 1 silahlı insansız deniz aracı, 5 deniz karakol uçağı, 3 adet C-72 tipi nakliye uçağı, 8 adet SH-70 tipi helikopter, 2 adet AB-212 tipi genel maksat helikopteri, 3 adet AH-1W Super Cobra tipi taarruz helikopteri, 23 silahlı insansız hava aracı ile birlikte 2 sualtı taarruz timi, 2 sualtı savunma timi ve 2 harekata hazırlık özel savunma timi görev alacak. Genelkurmay Başkanlığı'ndan 2 özel kuvvetler timinin iştirak edeceği tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 genel maksat helikopteri destek verecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 10 görev uçuşlu taarruz uçağı, 2 görev uçuşlu elektronik kalibrasyon uçağı, 5 görev uçuşlu manş uçağı ve 2 görev uçuşlu havadan ihbar kontrol uçağı ile hava safhasını oluşturacak. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 jandarma arama kurtarma timinin yer alacağı dev tatbikatta Sahil Güvenlik Komutanlığı da 1 Sahil Güvenlik korveti, 6 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile hazır bulunacak.

'125 DENİZ UNSURU, 60 HAVA VASITASI VE 18 BİN PERSONEL İŞTİRAK EDECEKTİR'

Tatbikatın Deniz Kuvvetleri unsurlarının harekata hazırlık seviyelerinin artırılması, personelin çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve kuvvetler arası müşterek çalışabilirliğin test edilmesi amacıyla icra edileceğini anlatan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Alper Doğukanlı, "Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı; toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel iştirak edecektir. Tatbikatın genel faaliyet planı kapsamında; 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 7-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 11 Haziran 2026 tarihinde Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek, 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gemilerin liman ziyaretleriyle tatbikat sona erecektir" dedi.

'TATBİKAT SÜRECİNDE AKTİF BASIN POLİTİKASI UYGULANACAKTIR'

Tatbikat süresince deniz harekat mevzilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri icra edileceğini söyleyen Tuğamiral Alper Doğukanlı sözlerine şöyle devam etti:

"Tatbikat Kontrol Merkezi'nin görevi; tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden mavi ve kahverengi unsurlarla harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumların koordine edilmesini sağlamaktır. Tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacaktır. Basın faaliyetleri, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi şeklinde iki farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi ise Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir. Tatbikata Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay katılım sağlayacaktır. Deniz Ulaştırması için rehberlik ve iş birliği faaliyetleri kapsamında 4-10 Haziran 2026 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde, Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı ve Gazimağusa Deniz Komutanlığı'nda Deniz Ulaştırması için rehberlik birimleri teşkil edilecektir. Tatbikat süresince deniz harekat türlerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir"

'32 GEMİYLE KARADENİZ, EGE, DOĞU AKDENİZ VE KKTC'DE 18 LİMAN ZİYARETİ İCRA EDİLECEK

Tatbikatla ilgili bilgi veren Tuğamiral Alper Doğukanlı, "Seçkin Gözlemci Gününde AKYA torpidosu atışı, ATMACA atışı, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nden (MİDLAS) HİSAR-D güdümlü mermi atışı, RAM güdümlü mermi atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri tarafından Penguin ve TEMREN güdümlü mermisi ile talim torpidosu atışları, TCG Anadolu'dan kalkış yapan TB3 SİHA'lar tarafından MAM-L ve MAM-T atışları icra edilecektir. 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında 32 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 liman ziyareti icra edilecektir. Gücünü ve kararlarını büyük Türk milletinden Ay- Yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletimin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesi kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz" diye konuştu.