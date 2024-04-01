Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Personeli Uyardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, hizmet binası önünde belediye çalışanlarına çağrıda bulundu; "Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Herkes ayağını denk alsın " dedi. Çavuşoğlu aldıkları duyumlara göre belediyeden evrakların dışarıya çıkarıldığını savundu ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Denizli'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu kentin yeni büyükşehir belediye başkanı seçildi. Gece saatlerinde yurttaşlar Türk bayraklarını alarak Çınar Meydanı'nda toplandı. Bazı yurttaşlar araçlarla konvoy yaparak, bazıları ise meşaleler eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı. Kutlamalara eşlik eden, Çınar Meydanı'nda zeybek oynayan Çavuşoğlu sabahın ilk saatlerinde büyükşehir belediye binası önünde açıklamalar yaptı.
"ÖDEMELERE İMZA ATMAYIN"
Önlerinde çok kısa süre içinde pek çok ödeme bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, belediye personeline seslenerek ödeme talimatlarına imza atmamalarını istedi. Çavuşoğlu, "Dünkü süreçten sonra her ne kadar resmi olmasa da gayri resmi olarak Denizli Büyükşehir Belediye başkanıyız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart tarihi itibariyle Maliye'den gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankası'ndan gelecek bir ödemesi var. Bu ödemelerin ayın 15'nde ödenecek maaşlar dikkate alındığında ve seçim sürecinde yapılan harcamalar değerlendirildiğinde bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini derleyip topladığımızda birçok ödemenin kısa sürede yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm personel, tüm bu ödemelerin altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir" ifadelerini kullandı.
"EVRAKLAR DIŞARI ÇIKARILIYOR"
"Geçmişle ilgili hesaplar konusunda da gereğini yapacağız" diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugünden sonra alacaklı olanlara da sesleniyorum. Kimin alacağı varsa, artık Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizi bekleyecek. Bugünden sonra gerekli gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını, altına imza atanlar verecektir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bizim aldığımız duyumlara göre ve belediyenin içerisinden bize ulaşan bilgilere göre; belediyenin evraklarının dışarı çıkarıldığı öğrendik. Bununla ilgili kamera kayıtlarımız devam etmektedir. Bunun da takipçisi olacağız. Bunlarla ilgili, yaşanmış tüm olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden dışarıdan bizimle bildiklerini paylaşmak isteyen kim varsa bana ulaşabilirler"
"HESABINI GİTTİĞİ YERE KADAR SORARIM"
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tek kuruşunu dahi kimseye yedirmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, belediye çalışanlarına yönelik çağrısını sürdürerek konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan sonra Denizli belediyesinin bir kuruşunu dair kimseye yedirmeyeceğiz. Bu konuda hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa da sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir kez daha yineliyorum; bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin, altına imza atılacak her türlü evrakın hesabını gittiği yere kadar soracağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu şahsınıza olacaktır. Hem cezai hem hukuki anlamda takibini yapacağınızı bilmenizi istiyorum. Özellikle seçim harcamalarının tamamının belediye bütçesi ile finanse edildiğini bizler biliyoruz"
"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"
"Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovları, belediyle personel araçlarıyla yapılan yardımların hepsi kayıtlarımızda var. Altını kalın harflerle çizerek bir kez daha yineliyorum. Kim bugünden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödemenin altına imza atarsa sorumluluğun ona ait olacağını bilinmesini istiyorum. Bütün ödemeler biz göreve gelen kadar bekleyecek. Hak ile batılı ayıracağız, haklıyla haksızı ayıracağız. Şunun da sözünü veriyoruz. Hakkıyla belediyeden kimin alacağı varsa kalmayacak ama haksız olarak kim belediyeden bir kuruş aldıysa da o hakkını geri ödeyinceye kadar peşinden gideceğim. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Herkes ayağını denk alsın arkadaşlar"
Son Dakika › Güncel › Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Personeli Uyardı - Son Dakika
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 1 Nisan'da sona ereceği duyurulan LGS başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Ramazan ayında tüketimi artan gıdaların üretildiği iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve kullanıma uygunlukları kontrol ediliyor. Ayrıca, işletmecilere halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın, panik yarattı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?