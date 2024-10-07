Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu - Son Dakika
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Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu

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Denizli'de markette çalışan Merve Acar, pompalı tüfekle vurarak öldürüldü. Merve Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken olayla ilgili 6 kişi daha tutuklandı.

07.10.2024 16:30  Güncelleme: 17:56
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 26 yaşındaki Yusuf Söylemez'in tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki Merve Acar'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı dava sonuçlandı. Son sözlerinde aileden özür dileyen ve pişman olduklarını belirten sanıklardan tüfeği ateşleyip, Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 13 yıl hapis cezası, diğer sanıklara 5'ine 13'er yıl, 1'ine de 9 ay hapis cezası verildi.

Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Söylemez'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu

Kasiyer Merve Acar'ın öldürülme anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde market önünde Hasan Söylemez ile tartışan Yusuf Söylemez'in ardından yanındaki 6 kişiyle içeri girip, elindeki pompalı tüfekle önce Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e ateş ettiği görüldü. Çevredekilerin yaralanan Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınması da görüntülerde yer aldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Merve Acar'ı öldürüp, amcasının oğlu Hasan Söylemez'i yaralayan Yusuf Söylemez hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Olaya karıştıkları belirlenen Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya 'nın ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları istendi.

Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu

MERVE'NİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Davanın Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de görülen duruşmasında, sanıklardan Tolga Gök adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmalarına bugün görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Duruşmaya öldürülen Merve Acar'ın ailesi, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez, Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan jandarma tarafından salonda hazır bulundurulurken, cezaevinde bulunan Buse Simay Karakaya ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Tolga Gök de duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ile sanıkların yakınları da duruşma salonunda yerlerini aldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini, Merve Acar'ın ailesinden özür dileyerek pişman olduklarını söyledi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez'e 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez Furkan Aygün Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan'a da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl, Tolga Gök'e ise 'basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca kararında sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söylemelerinin yetersiz olduğunu, olay sebebiyle ilk andan itibaren son duruşmaya kadar bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle verilen cezalarında indirim uygulamayıp davayı bitirdi.

Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu

NE OLMUŞTU?

Olay, 20 Ağustos 2023'te, Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu
Merve\'nin katillerine verilen ceza belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Merve'nin katillerine verilen ceza belli oldu - Son Dakika

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