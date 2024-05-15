Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi incelemesi yapıldı.
Latacz'ın (75), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tamamlanan otopsi işlemleri sonrasında ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği belirtildi.
Denizli'de 8 Mayıs akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmış, kurtarma ekiplerince bir gün sonra Latacz'ın cesedi bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)