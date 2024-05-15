Denizli\'de kaybolan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

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Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi incelemesi yapıldı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Latacz'ın (75), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tamamlanan otopsi işlemleri sonrasında ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği belirtildi.