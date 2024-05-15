Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

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Denizli'de kaybolan ve Pamukkale Ören Yeri'nde cansız bedeni bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın ölüm nedeni belli oldu. Latacz'a yapılan otopsi incelemesi sonucunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

15.05.2024 15:51
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Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi incelemesi yapıldı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Latacz'ın (75), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tamamlanan otopsi işlemleri sonrasında ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Denizli'de 8 Mayıs akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmış, kurtarma ekiplerince bir gün sonra Latacz'ın cesedi bulunmuştu.

Denizli\'de kaybolan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de kaybolan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null: yalan yaa polis is bilmiyor 0 0 Yanıtla

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