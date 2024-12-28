Denizli'de Kaza: Aile Yok Oldu, 3 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Kaza: Aile Yok Oldu, 3 Yaralı

Denizli\'de Kaza: Aile Yok Oldu, 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.12.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali (37) ve eşi Sultan (33) ile oğulları Celal Küçükuysal (9) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Denizli- Buldan karayolunda meydana geldi. Ali Küçükuysal yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Turgay Turan (59) yönetimindeki 59 AHR 542 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli ve Buldan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

ANNE- BABA VE OĞUL HAYATINI KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali ve eşi Sultan ile oğulları Celal Küçükuysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçükuysal ailesinin, Buldan ilçesinde düğüne gittikleri öğrenildi. Diğer otomobilde yaralanan Turgay, Özcan (78) ve Ayfer Turan'ın (59) ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Kaza: Aile Yok Oldu, 3 Yaralı - Son Dakika

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