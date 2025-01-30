Denizli'de Midibüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Midibüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Midibüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cam atölyesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Midibüs şoförü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.01.2025 12:36  Güncelleme: 12:38
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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cam atölyesinde çalışan işçileri taşıyan H.K.'nin kullandığı 20 S 0547 plakalı servis midibüsünün devrildiği kazada; ölen 4 kişinin İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olduğu belirlendi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevre hastaneye kaldırıldı. Kazanın, midibüsün önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da elektrik direğine çarpıp, devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

MİDİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölen ve yaralanan işçilerin yakınları, midibüs şoförü H.K.'ye saldırmak istedi. Olay yerinden uzaklaşıp, evine kaçan H.K. jandarma tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Midibüs Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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