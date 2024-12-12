Deprem Dönüşüm Destekleri Yetersiz

Güncel

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, deprem bölgesinde uygulanan yerinde dönüşüm desteklerinin yetersiz kaldığını savunarak, "Bu destek artırılmazsa vatandaşların yerinde dönüşüm projeleri bitirilemeyecek ve birçoğu yarıda kalacaktır." dedi.

DEM Parti'li milletvekilleri Genel Kurulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere değinerek, "Bir hak ve irade gasbı olarak kullanılan kayyım uygulaması, yarattığı tüm toplumsal ve siyasal yıkımın yanı sıra bölgede ekonomik yıkımı da hızlandırmış, önemli ölçüde doğa talanına yol açmıştır." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, bu çağın en önemli sorunlarından birinin iklim krizi olduğunu, çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Akın, "Bu tehlikeli durum karşısında mücadele ciddiyet, samimiyet, tutarlılık ister ama tutarlılık, ciddiyet ve samimiyet sözcükleri ile AKP iktidarının bir araya getirilmesi maalesef mümkün değil. Yürütülen politikalar iklim krizi sorununu çözmekten uzak. Bu iktidarın icraatları iklim krizini çözmek bir tarafa daha fazla derinleşmesine sebep oluyor." görüşünü savundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a giderek vatandaşların sorunlarını dinlediğini aktardı.

Adıyaman şehir merkezinde yıkılmayı bekleyen yüzlerce bina olduğunu belirten Şenyaşar, yapımı biten köy evlerinin halka teslim edilmediğini iddia etti.

Yerinde dönüşüme verilen desteklerin yetersiz kaldığını savunan Şenyaşar, "750 bin hibe, 750 bin lira kredi miktarının günümüz koşullarında bir dairenin maliyetini karşılayamayacağını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu destek artırılmazsa vatandaşların yerinde dönüşüm projeleri bitirilemeyecek ve birçoğu yarıda kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hükümetin uyguladığı politikaların, yaşanan olumlu gelişmelere negatif etkisinin olacağını ileri sürdü. İmralı ziyaretini anımsatan Öcalan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve partisi 22 yıldır bu ülkede iktidar, olumlu veya olumsuz birçok şeyi yaptı, gelmediği makam, temsil etmediği nokta kalmadı ama Kürt meselesini çözerse farklı durumları aşıp farklı noktalara gelebilir. Sayın Erdoğan bu sorunun çözümünde inisiyatif alırsa, rolünü oynarsa bu ülke bambaşka bir noktaya gider. Orta Doğu'ya barış ihraç eden, Orta Doğu'nun barış merkezi haline gelir. Diğer bir konu da bu meselenin içinde milliyetçiler olmazsa bu sorun çözülmez ya da çözümü çok zor olur. Çünkü milliyetçilerin bu çözüm sürecinde yer alması gerekiyor. Orası ikna edilirse, bu ülkenin geleceği, demokrasisi için ikna edilirse bu ülke Orta Doğu'da vizyonu olan bir devlet haline gelir. Bu ülke o zaman Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, Ezidilerin de devleti olur."

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Türkiye'de sanayi ve hizmetler alanında istihdam edilenlerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalıştığını belirtti.

SGK verilerine göre, Türkiye'deki sigortalıların yüzde 78'inin KOBİ'lerde çalıştığını dile getiren Dindar, "İş yeri sayısı olarak incelediğimizde ise her 100 iş yerinin 99'u bu kapsamdadır. KOBİ politikası aslında üretim, yatırım ve istihdam politikasıdır. Ancak her yıl KOBİ'lerin yüzde 15'i kapanmakta ve TÜİK verilerine göre yarım milyon insan buralarda işini kaybediyor. KOBİ'ler bitme noktasına geldi." ifadesini kullandı.