51 kişinin hayatını kaybettiği apartmanların müteahhidi tahliye edildi

Bilgehan Göktürk:

Bu memlekette tek kaybedenler her olayda hayatını kaybedenler oluyor...Trafikte bir maganda gelir canınızı alır...Yeterli ceza almaz,bir kişinin sorumsuzluğundan bir yerde bir şey olur hayatınızı kayberdersiniz yine gerekli cezayı almazlar...Yani sonuç olarak ne olursa hayatını kaybedene oluyor...O yüzden her yerde her alanda kendinizi koruyun...Çünkü bu ülkede sizin canınızın hiç bir önemi yok!!