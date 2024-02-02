Depremde enkaz altında kalan Hasan Öğütçü, yeni iş yerine kavuştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, refakatçi olarak kaldığı hastanenin yıkılmasıyla babasını kaybeden, kendisi de depremin 7. saatinde enkazdan yaralı kurtarılan Hasan Öğütçü, yeni iş yerine kavuştu.
İlçede telefon tamirciliği yapan 50 yaşındaki Öğütçü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme İskenderun Devlet Hastanesi ek hizmet binasında yakalandı.
Binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Öğütçü, ekiplerin çalışmasıyla depremin 7. saatinde yaralı kurtarıldı.
Depremde babasını ve ekmek teknesini kaybeden Öğütçü, hastanedeki 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) işbirliğinde kurulan konteyner çarşıda yeni iş yerini teslim alan Öğütçü, afetin acısını unutmaya çalışıyor.
"Ölümle burun burunaydım ve şehadet getirdim"
Hasan Öğütçü, AA muhabirine 6 Şubat'taki afetin sevdiklerini, umutlarını aldığını söyledi.
Depremden 2 gün önce kısmi felç geçiren babasına refakat ettiği sırada hastanede yakalandığı deprem anını unutamadığını anlatan Öğütçü, şöyle konuştu:
"Geçici olur gider dedik, daha sonra sallandıkça sallandı. Önce elektrikler gitti, sonra aşağı doğru kolonlarla ve duvarlarla beraber indik. Nefes alamıyordum, 7 saat kalmışım böyle. Çok kötü bir durum. Ölümle burun burunaydım ve şehadet getirdim. Dedim 'demek ki son nokta burasıymış.' Sadece hastanenin yıkıldığını zannettim. Meğerse bütün İskenderun yıkılmış. Aradan 7 saat geçti. Her taraftan ses geliyordu. Bir ara AFAD'dan bir arkadaş 'abi sesini duydum, yardım gelecek' dedi. Abim, dayım, yeğenlerim falan geldiler, el birliğiyle çıkardılar beni."
Öğütçü, yaralı olarak kurtarıldığı enkazdan babasının cansız bedeninin çıkarıldığını, acısının tarifinin olmadığını belirtti.
Depremde iş yerini de kaybettiğini aktaran Öğütçü, devlet desteğiyle yeniden hayata tutunmak için çabaladığını dile getirdi.
Yıkılan iş yerinin aynı yerinde AFAD ve DOĞAKA işbirliğiyle yapılan konteyner dükkanına yaklaşık 2 ay önce kavuştuğunu ifade eden Öğütçü, "Depremde 20-25 yıllık birikimim gitti. Konteynerlerde şu an sıfırdan tekrar başladık. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
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