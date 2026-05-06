Depremde hasar alan Kahramanmaraş'taki tarihi Ulu Camii, törenle açıldı
Depremde hasar alan Kahramanmaraş'taki tarihi Ulu Camii, törenle açıldı

06.05.2026 18:00
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1135 gün sonra ibadete açılan Ulu Camii'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle yapıldı.

584 yıl önce Dulkadiroğlu Beyliği döneminde 1442 yılında yapılarak ibadete açılan Ulu Camii, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Kentin simgelerinden olan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. En son 5 Şubat 2023'te yatsı namazı kılınan Ulu Camii, depremden 1135 gün sonra 16 Mart'ta kılınan öğle namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Caminin resmi açılışı ise Vakıflar Haftası'nda törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi ile bağlandığı törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

'SADECE BU ŞEHİR İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN ANLAMI OLAN BİR CAMİ'

Törende konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, "Gerçekten de şehrimizin için önemli bir eseri bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayında katılımıyla gerçekleştirdik, açtık. Bu şehir için Ulu Camii'nin çok anlamı vardır. Sadece bu şehir için değil, Türkiye için anlamı olan bir camimizdir, eserimizdir. Biliyorsunuz istiklal mücadelemiz bu şehirden başlamıştır ve bu şehirde asıl konuların tartışıldığı mekan da Ulu Camii olarak belirlenmiştir ve Ulu Camii'nde cuma namazında o günkü imamımızın verdiği talimatla, 'Bayrak hadisesi' dediğimiz hadise başlatılarak aslında Türkiye'de istiklal mücadelesi başlatılmıştır. Onun için Türkiye için çok önemli bir camidir. Depremden hemen sonra buranın çok hızlı bir şekilde tekrar hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalıyla çalışmaları başlattık. Aslına en uygun restorasyonun yapılmasına çalıştık. Restorasyon biraz uzun sürdü ama aslına en uygun hale getirildi. Hem güçlendirildi hem de çevreye daha uygun bir hale geldi" dedi.

'ŞEHRİN EN ÖNEMLİ VE SİMGSESEL ESERİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Ulu Camii'nin Kahramanmaraş'ta ayrı bir yeri ve önemi olduğunu, asrın felaketinde ağır hasar almasına rağmen caminin tekrar ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Şehrimizin en önemli eserini bugün itibarıyla resmi açılışını yapmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekten hem milli mücadele dönemimizde hem öncesinde ve sonrasında şehrin en önemli ve en simgesel eseri; Ulu Camii. Depremde çok büyük zararlar görmüştü ama depremden sonra yapılan çalışmayla belki de aslına en uygun hale getirilmiş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğümüzü tebrik etmek istiyorum gerçekten çok ciddi, önemli bir çalışma yaptılar. Ulu Camii tam anlamıyla aslına dönmüş oldu bu şekliyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile caminin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
