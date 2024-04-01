31 Mart Seçimlerinde AKP\'nin Oyları Düştü, CHP ve YRP Şehirleri Kazandı

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan 11 kentte, yaklaşık 8.5 milyon seçmen 31 Mart 2024 Mahalli Seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre daha önce AKP'de olan 2 şehir CHP'ye geçti. 2019'da AKP'de olan Kilis Belediyesi ve Adıyaman Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazanırken, Şanlıurfa'da kazanan ise Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. Diğer 8 ilde AKP kazanmasına rağmen oyu düştü.

31 Mart seçimlerinde 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı 11 kentte, seçmenin tercihinde değişim oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA AKP'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ

Resmi olmayan sonuçlara göre; Kahramanmaraş'ta AKP yüzde 42.41 oy ile ilk sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 33.4 ile ikinci sırada yer aldı. Yeniden Refah'ı yüzde 15.22 ile CHP, yüzde 3.5 ile İYİ Parti ve yüzde 1.48 ile Zafer Partisi takip etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP yüzde 67.6 oy alırken CHP yüzde 27.28 oy almıştı. Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 2.1, DSP'nin yüzde 1.22, BTP'nin ise yüzde 0.87 olmuştu. Buna göre AKP geçtiğimiz seçimlere göre yüzde 25.19 oranında oy kaybetti. CHP ise oylarını korudu.

CHP HATAY'I KAYBETTİ, AKP KAZANDI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hatay'da seçimleri yüzde 55.16 oy oranı ile CHP kazanmıştı. Dün gerçekleşen seçimlerde ise CHP adayı Lütfü Savaş, AKP adayı Mehmet Öntürk karşısında az bir farkla kaybetti. AKP bu seçimde yüzde 44.49 oy alırken CHP ise yüzde 43.99 oy aldı. CHP geçtiğimiz seçimlere göre oylarının yüzde 11.17'sini kaybetti. 2019 seçimlerinde yüzde 42.81 oy alan AKP böylece oyunu yüzde 1.68 oranında artırmış oldu.

Yeniden Refah Partisi ise kentte yüzde 2.62 oy oranı ile üçüncü oldu. TİP yüzde 2.02 alırken İYİ Parti ise yüzde 1.81 oy aldı. 2019 seçimlerinde ise Saadet Partisi yüzde 0.85 oy oranıyla 3'üncü olmuş ve onu sırayla yüzde 0.71 oy oranıyla DSP, yüzde 0.21 oy oranı ile Vatan Partisi takip etmişti.

ADIYAMAN'DA DEPREMZEDELER CHP'Yİ SEÇTİ

Adıyaman'da 2019 seçimlerinde yüzde 53.22 oy oranı ile birinci olan AKP, bu seçimlerde yüzde 27.62 oy alabildi. AKP'nin oy oranı geçtiğimiz seçimlere göre yüzde 25.6 düşüş gösterdi.

2019 seçimlerinde yüzde 43.9 oy oranı ile ikinci olan CHP ise yüzde 50,36 oy alarak seçimleri kazanan parti oldu. CHP oyunu kentte 6.37 oranında artırırken Yeniden Refah Partisi de yüzde 13.89 oy aldı. DEM Parti'nin oyu ise yüzde 2.69 oldu.

2019'da yüzde 11.87 oranında oy alan İYİ Parti ise bu seçimlerde yüzde 5.54 oy alabildi. Böylece İYİ Parti oyları kentte yüzde 6.33 düşüş gösterdi.

2019 seçimlerinde Saadet Partisi yüzde 28.12 oy alırken MHP yüzde 5.44, bağımsız katılan Ahmet Alagöz ise yüzde 0.36 oranında oy almıştı.

MALATYA'DA AKP'NİN OYLARI YAKLAŞIK YÜZDE 20 ORANINDA AZALDI

Malatya'da seçimi yüzde 48.95 oy ile AKP kazandı. Ancak geçtiğimiz seçimlere göre AKP oyu yüzde 19.52 azaldı. AKP geçtiğimiz seçimde yüzde 68.47 oranında oy almıştı. 2019'da yüzde 23,23 oranında oy alan CHP ise bu seçimde oyunu yüzde 5,09 artırarak yüzde 37.32'ye yükseltti.

ŞANLIURFA'DA SÜRPRİZ: YRP KAZANAN OLDU

2019'da yüzde 60.81 oranında oy alarak seçimleri kazanan AKP bu seçimde ikinci parti oldu ve oy oranı yüzde 27.17 düştü, AKP yüzde 33.64 oy aldı. Şanlıurfa'da seçimin kazananı ise YRP oldu. YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38.87 oy oranı ile büyükşehir belediye başkanı seçildi. DEM Parti' yüzde 21.16 oranında oy alırken HÜDA-PAR yüzde 1.52 ve CHP ise yüzde 1.51 oy aldı.

Geçen seçimlerde Saadet Partisi yüzde 36.35, DSP yüzde 0.92, BTP yüzde 0.74, Vatan Partisi ise yüzde 0.39 oranında oy almıştı.

GAZİANTEP'TE AKP OYLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Gaziantep'te seçimin kazananı AKP olurken oy oranında ciddi düşüş yaşandı. 2019'da yüzde 53.97 oy alan AKP bu seçimde yüzde 38.84 oy aldı. AKP'nin oy oranı yüzde 15.13 oranında düştü. CHP'nin oyu yüzde 28.12 olurken Yeniden Refah Partisi de yüzde 17.24 oranında oy aldı. DEM Parti yüzde 5.47, Zafer Partisi ise yüzde 2.56 oranında oy aldı.

DİYARBAKIR'DA DEM PARTİ OYUNU ARTIRARAK KAZANDI

Diyarbakır'da DEM Parti oy oranını artırarak seçimi kazandı. 2019'da yüzde 62.09 oy alan DEM Parti bu seçimlerde oyunu yüzde 64.09'a çıkarttı. 2019'da yüzde 30.99 oranında oy alan AKP bu seçimde yüzde 14.15 oranında oy kaybederek yüzde 16.84 oy aldı.

HÜDA-PAR yüzde 7.34, YRP yüzde 3.69, CHP de yüzde 3.5 oranında oy aldı. 2019'da Saadet Partisi yüzde 2.03, CHP yüzde 1.83 ve bağımsız aday Sebğatullah Seydaoğlu da yüzde 0.80 oy almıştı.

ADANA'DA CHP KAZANDI AMA OYU AZALDI

Adana'da kazanan CHP olurken geçen seçime göre oy oranı düştü. 2019'da yüzde 53.63 oy alan CHP bu seçimde yüzde 46.61 oranında oy aldı. CHP'nin oyları kentte yüzde 7.02 oranında düştü. AKP ise yüzde 37.47 oy oranı ile ikinci parti oldu. DEM Parti yüzde 5.61, İYİ Parti yüzde 4.26, YRP ise yüzde 1.87 oy aldı.

2019 seçimlerinde ise MHP yüzde 42.83, Saadet Partisi yüzde 1.90, DSP yüzde 0.52, Vatan Partisi ise yüzde 0.51 oranında oy aldı.

ELAZIĞ'DA YRP SÜRPRİZİ

Elazığ'da seçimleri yüzde 38,63 oy oranı ile AKP kazandı. AKP geçtiğimiz seçimde yüzde 40.38 oy almıştı. Böylece AKP'nin oyları yüzde 1.75 düşüş gösterdi. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 21.37 oy alarak kentte ikinci oldu. CHP yüzde 16.62, MHP yüzde 11.04, Saadet Partisi de yüzde 6.23 oy aldı.

2019'da MHP yüzde 34.46 ile ikinci parti olmuş ve onu sırayla İYİ Parti yüzde 17.10, Saadet Partisi yüzde 4.78, HDP ise yüzde 2.78 oy ile takip etmişti.

KİLİS AKP'DEN CHP'YE GEÇTİ

Geçtiğimiz dönemde AKP'de olan Kilis'i bu seçimde CHP yüzde 42.21 oy oranı ile aldı. 2019'da yüzde 47,26 oy alan AKP bu seçimde ise yüzde 27,37 oy aldı. AKP yüzde 19,89 oranında oy kaybı yaşadı. MHP yüzde 23,88 oranında oy alırken İYİ Parti yüzde 3,83, YRP ise yüzde 2,19 oy aldı.

2019'da MHP yüzde 32.58, İYİ Parti yüzde 16.87, Saadet Partisi yüzde 2.10, BTP ise yüzde 0.51 oy aldı.

OSMANİYE'Yİ MHP ALDI, OYU DÜŞTÜ

Geçtiğimiz seçimde yüzde 54.44 oy oranı ile MHP'nin kazandığı Osmaniye'de bu seçimi de MHP aldı. Ancak MHP oylarını bu seçimde yüzde 14,04 oranında düşürdü ve yüzde 40,4 oy aldı. CHP yüzde 22,12 oy alırken, İYİ Parti yüzde 2107, DP yüzde 3.47, ZP ise yüzde 2.68 oy aldı.

2019 seçimlerinde İYİ Parti yüzde 19.69, bağımsız aday Alpaslan Koca yüzde 15.55, HDP yüzde 3.63 BTP ise yüzde 2.74 oy almıştı.