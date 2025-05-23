Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Çağrısı
23.05.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Sakarya'da depremle mücadele ve kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracaklarını duyurdu.

'DEPREMLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito İade Sistemi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemiz, deprem ülkesi. Bu acıları yaşamış, bu acılara şahitlik etmiş illerimizden biri de maalesef Sakarya. 1999 depreminde burada kardeşlerimizi toprağa verdik; enkazların başında hep birlikte ağladık, üzüldük, mücadele ettik. O süreci Sakarya'da hep birlikte yaşadık. 23 Nisan'da, hemen yanı başımızda, dünyanın gözbebeği dediğimiz İstanbul'umuz 6.2 şiddetinde sallandı. Eğer bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak, depremin bu ülke için bir beka meselesi olduğunu düşünüyorsak, burada hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Sakarya'da bu acıları yaşamış bir şehir olarak daha güçlü, daha dirençli hale gelmeli. Bugün bu konuyu da istişare ettik" dedi.

'ÖRNEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kentsel dönüşümle ilgili olarak uygulamaları ilçe ilçe yaygınlaştıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, "2000 yılı öncesi yapılmış yapılar başta olmak üzere vatandaşımız isterse kendi dönüşümünü gerçekleştirecek, özel sektöre üretim imkanı tanıyacağız. Bu alanlarda vatandaşımız bizden ne istiyorsa, vatandaşımızın yanında olacağız. Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu talimatı verdik. Hem Sapanca'da, Sapanca Gölü etrafında hem de depremle ilgili tüm ilçelerimizde, merkezimizde, Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde örnek projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın bizden beklediği imar planlarını hızlı bir şekilde Sakarya'mıza kazandıracağız. Bakanlığımız, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile birlikte bu dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla el ele, kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz. Bakanlığımız, annelerimizin, yavrularımızın huzurla ve güvenle geleceğe bakabilmeleri için tüm gücüyle çalışıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu kardeşiniz, bu evladınız; Sakarya'nın yanındadır. Projelerin başarıya ulaşması için hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah Sakarya'mızı afetlere dirençli hale getireceğiz" diye konuştu.

'SAPANCA GÖLÜ'NE YAKIŞIR BİR PROJE YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, "Maalesef Sapanca Gölü etrafında tasvip etmediğimiz, plan hükümleri doğrultusunda yapılmamış birçok kaçak yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapılar hem Sapanca'mızın doğal güzelliğini bozuyor hem de bir taraftan vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylara hep birlikte şahitlik ettik. Bir taraftan böylesine güzel bir bölgeyi korumak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere miras olarak bırakmak zorundayız. Bu makamlarda oturuyorsak, bu görevleri yapıyorsak, bu bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz bize bunun için oy veriyor, bunun için destek oluyor. Buradaki vatandaşlarımızı, esnafımızı mağdur etmeden ancak Sapanca'nın güzelliğini de koruyacak ve güzelliğine güzellik katacak bir çevre ve doğa projesini inşallah hayata geçireceğiz. Kenarında yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar ve bahçeleriyle; ekolojik yaşamın sürdürüldüğü, biyolojik çeşitliliğin korunduğu bir projeyi Sakarya'mıza kazandıracağız. Şimdiden Sapanca projemizin Sakarya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMAK İSTİYORUZ'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise "2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan 'Sıfır Atık' projesi ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıkların geri kazandırılması için, milletçe tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlıyoruz. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye Çevre Ajansı tarafından başlatılan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) çerçevesinde Sakarya, pilot il olarak belirlendi, Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerimizde 26 farklı noktada toplam 30 iade makinesi aktif hale getirildi Büyükşehir Belediyesi olarak; yeşil, dirençli ve sosyal şehir vizyonumuz çerçevesinde bakanımızın da desteğiyle, artık kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Şehrimizi dirençli hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sapanca Gölü'müzün her iki yakasında kollektör hattı inşa ediyoruz. İlçelerimize yeni millet bahçeleri, parklar ve yeşil yaşam alanları kazandırıyoruz. Başta GES (Güneş Enerji Sistemleri) olmak üzere yenilenebilir enerji kayaklarını şehrimize kazandırıyor, SEKAY'la katı atıkların dönüşüm ve bertarafını sağlıyoruz" diye konuştu.

Ahmet ERDEM/SAKARYA,

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Murat Kurum, Politika, Sakarya, Güncel, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’ Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu

18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
18:45
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
16:28
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
09:13
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!
08:58
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
08:45
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
08:44
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
08:19
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 19:18:58. #7.13#
SON DAKİKA: Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.