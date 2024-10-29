Depremzede Çocuklar Eğlenceye Doydu

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Depremzede çocuklar Cumhuriyet Panayırı'nda doyasıya eğlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Panayırı'nda depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. 6 Şubat depremlerinde İskenderun ilçesinde yaşayan çocuklarda etkilenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Panayırı düzenlendi. Düzenlenen panayırda depremden etkilenen çocukların için; çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı. Atatürk Anıtı alanında kurulan Cumhuriyet Panayırı'nda depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Panayıra evladını getiren 42 yaşındaki baba Fatih Kökberk "oğlum düzenlenen Cumhuriyet panayırında çok eğleniyor. Futbol turnuvasına ve VR gözlük deneyimi için sıra bekliyoruz oğlumla" dedi

Panayırda doyasıya eğlenen 10 yaşındaki Emre Kökberk, "Cumhuriyet panayırında çok eğleniyorum. Burada merak ettiğim çok şey var, hepsini tek tek deneyeceğim" şeklinde konuştu.