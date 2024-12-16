Depremzede Öğrenciler Koro Finaline Yükseldi

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Türk ve Suriyeli depremzede öğrencilerin korosu finalde yarışacak

ADIYAMAN - Depremzede Türk ve Suriyeli öğrencilerden oluşan Adıyaman korusu, Ankara'da düzenlenecek olan PİKTES Sosyal Uyum Gösterisi'nin finalinde yarışacak.

Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye'deki eğitime erişimine katkı sağlamak için 29 ilde yürütülen PİKTES Projesi (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) kapsamında yarışma düzenlendi. Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan korolar, söyledikleri birbirinden güzel türküler ile Türk Halk Müziği alanında yarıştı.

6 Şubat depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'dan ise bu yarışmalara Dumlupınar Kız Meslek ve Teknik Lisesi ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden 17'si Türk, 13'ü de Suriyeli öğrencilerden oluşan koro katıldı. Şefliğini Müzik Öğretmeni Evrim Güzel'in yaptığı ekip, 29 il içerisinden finallerde yarışacak 6 il içerisine girdi. 23-24 Aralık tarihinde Ankara'da yapılacak olan finallerde Adıyaman, Bursa, İstanbul, Mersin, Osmaniye ve Samsun illerinden ekipler yarışacak.

Ekip finallerde "Gesi Bağları", "Ay Saçı Burma ve "Durnalar Dizi Dizi" türkülerini seslendirecek. Adıyaman ekibi final hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Depremde yakınlarını kaybeden depremzede bir aile tarafından donatılan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nin müzik sınıfında çalışmalarını sürdüren Adıyaman ekibi, finalden dereceyle dönmeyi ümit ediyor.

Koroyla ilgili bilgi veren Dumlupınar Kız Meslek ve Teknik Lisesi Müzik Öğretmeni Evrim Güzel, "Çocuklarımız kaynaşıyorlar birbirleriyle. Zaten deprem gördüğümüz için bize bir moralde lazımdı. Bu hepimiz için bir moral oldu, kendimize gelme fırsatı oldu. Öğlen aralarında buluşup çalışıyoruz. Bu gençleri türkü ile tanıştırdı, bizim için çok değerli. Kardeşçe olmanın, ırkların birlikte olmasının güzelliğine vardılar" dedi.

Daha sonra konuşan Okul Müdürü İmam Şimşek ise, "Biz burada yapılan müzik çalışmasının öğrencilerimizi iyileştirdiğine, özellikle 6 Şubat depremi sonrasında çocuklara faydalarının olduğunu gördük" diye konuştu.