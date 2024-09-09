Depremzede üreticinin alıç hasadı ihracata başladı - Son Dakika
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Depremzede üreticinin alıç hasadı ihracata başladı

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Hatay'ın Belen ilçesinde depremzede üreticilerin hasadından memnun olduğu şifa deposu alıç, kilogram fiyatı 200 TL'den tarlada alıcı buluyor ve tüccarlar tarafından ihraç ediliyor.

09.09.2024 09:50
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Depremzede üreticinin hasadından memnun olduğu alıç ihraç ediliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde depremzede üreticilerin hasadından memnun olduğu şifa deposu alıç, kilogram fiyatı 200 TL'den tarlada alıcı buluyor ve tüccarlar tarafından ihraç ediliyor.

Asrın felaketi sonrası depremin izlerini üreterek silen afetzede üreticiler, Hatay Valiliği'nin yakın ilgi ve destekleriyle üreterek kazanmaya devam ediyorlar. Türkiye'de alıç üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yaklaşık bin dönüm arazide üretim yapılan Belen ilçesinde alıç hasadına başlandı. Günlük 750 TL yevmiyeyle çalışan işçiler tarafından özenle toplanan şifa deposu alıç, kilogram fiyatı 200 TL'den tarlada alıcı buluyor. Kalp ve damar sağlığına olan faydalarıyla bilinen alıç, tüccarlar tarafından yurt dışına da satılıyor.

"Köyümüzde toplamda 1000 dönüme yakın bir arazinin alıç ekili olduğu tahmin ediliyor"

Benlidere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdulkerim Kahlar, 7 dönümlük bahçesinde alıç hasat ettiğini belirterek, "Bizim kendi bahçemiz yaklaşık 7 dönüm. Köyümüzde toplamda 1000 dönüme yakın bir arazinin alıç ekili olduğu tahmin ediliyor. Bahçemizde aşağı yukarı 150 yaşında alıç ağaçlarımız var, tabii 150 yıllık olan ağaçlar çok eski babamızdan ve dedemizden kalma ağaçlar. 40 ve 35 yaşında çeşitli şekilde yaşlı ağaçlarımız var. Bizim bölgemizde alıç hasadına Eylül ayının başında başlanır. Bu sene iklimden kaynaklı olarak 15 gün erkene geldi hasat dönemimiz. Ağustos'un 15'inde başladık halen devam ediyor. Hasadımız aşağı yukarı eylül ayının 20'sini bulacak. Ailemizden çalışanlarımız da var çocuğumuz, hanımımız ve kendimiz de topluyoruz. Fakat yeterli gelmediği için dışarıdan işçi olarak gelip yanımızda çalışan vatandaşlarımız var. Günlük yevmiyeleri 750 TL tabii yerine göre de değişiyor. Karma şeklinde başından toplandığı gibi 150-200 TL arasında değişiyor fiyat" dedi.

"İhracatçılar alıcımızı; İngiltere, Dubai, Kanada, Hollanda ve Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyorlar"

Alıcın insan sağlığındaki önemine değinen Kahlar, bölgede yetiştirilen alıcın yurt dışına tüccarlar tarafından ihraç edildiğini belirterek, "Alıçlarımızı biz 23 yıldır aynı tüccarımıza satıyoruz. Tüccarımız Mersin'den geliyor ve Mersin'e buradan toplanan alıç meyvemizi götürür. Orada ihracat firmalarına devreder, ihracatçılar alıcımızı; İngiltere, Dubai, Kanada, Hollanda ve Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyorlar. Bu sene rekoltemiz çok güzel, hem kalitemiz hem de meyve kalibremiz de çok güzel. Kalite gerçekten bu sene çok güzel oldu, hava iklim şartlarımız da güzeldi bu sene. İlkbaharda yağışımız biraz fazlaydı genellikle yaz aylarımız da serin gitti, şu anda havalarımız serin meyvemizin tam istediği bir ortam iklim olarak çok aşırı sıcak olmaması bir meyvenin kalitesinde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Meyve yavaş yavaş olgunlaştığı için aromasını da güzel almış oluyor, kalibresini de yükseltiyor irileştiriyor bu da tabii fiyatımızı güzelleştirdi. Rekoltemiz çok güzel bu sene bizim 10-15 ton civarında bir ürünümüzü aldık. Bu dönüme göre herkesinki değişiyor. Özellikle kalp hastalığı yaşayan hastalarımızın kalp damarları tıkalı olan hastalarımızın alıç tüketmesi onların sağlığı noktasında çok önemli. Bunu doktorlarımız tavsiye ediyor. Çok faydalı bir meyve zaten. Alıç meyvesinin ana vatanı Belen diyebiliriz. Şu an Türkiye genelinde Belen sarı alıcı olarak tanınıyor. Belen'imizin alıcı Türkiye genelinde bu isimle anılıyor" ifadelerini kullandı.

Depremzede üreticinin alıç hasadı ihracata başladı
Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Belen, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede üreticinin alıç hasadı ihracata başladı - Son Dakika

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