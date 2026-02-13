Depremzedelere Sevinçli Konut Ödeme Planı - Son Dakika
Depremzedelere Sevinçli Konut Ödeme Planı

13.02.2026 10:31
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerde afet konutlarının açıklanan ödeme planı, hak sahiplerini sevindirdi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerde afet konutlarının açıklanan ödeme planı, hak sahiplerini sevindirdi. Kahramanmaraşlı depremzede İlyas Özdemir, ödeme planı açıklandığı gün sevinçten uyuyamadığını belirterek, "Fiyatları yüksek bekliyorduk, öyle konuşuluyordu. Demek ki konuşmalara inanmayacakmışız, devletimize inanacağızö dedi. Hataylı hak sahibi Samiddin Gök ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu ödemeleri duyunca inanamadım. Devletimizden Allah razı olsun, kendilerini başımızdan eksik etmesinö diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutlarının ödeme planı açıklandı. Arsa ve altyapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak. Konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak. Afet konutların ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Bir afet konutunun taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM KOLAYLIĞI

Bir afet konutunun peşin satış tutarı 484 bin TL olarak belirlenirken, peşin ödemede evin satış fiyatının 4'te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

Köy evlerinin de ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Bir köy evinin taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 TL olacak. Bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin TL olacak, peşin ödemede evin satış fiyatının 4'e biri tutarına denk gelen kolaylık sağlanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyene kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

'SEVİNÇTEN UYUYAMADIM'

Hak sahipleri ödeme planından memnun olduklarını ifade ederek, rahat bir nefes aldıklarını söyledi. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Önsen Mahallesi'nin ilk sakinlerinden olan İlyas-Nurgül Özdemir çifti, ödeme şartlarının beklediklerinden çok daha iyi olduğunu belirtti. Emekli maaşından başka bir geliri olmadığını, bu nedenle yeni bir ev alma ya da kiraya çıkma imkanının bulunmadığını belirten İlyas Özdemir, "Fiyatları yüksek bekliyorduk, öyle konuşuluyordu. Demek ki konuşmalara inanmayacakmışız, devletimize inanacağız. Bir kötü evimiz vardı, ufak bir ev, onu da depremde kaybettik. Allah'tan gelen bir şey ama devletimiz bize çok güzel baktı. Konteynerde de oturdum 1,5 sene. 1,5 sene sonra da evime geldim, oturdum. Fiyatlar çok güzel, umduğumuzdan daha güzel oldu. Biz de o kadar ummuyorduk bu şekilde vereceğini. Çok güzel oldu yani çok sevindik. Vallahi gece yatamadım sevincimden. Çünkü yaşlıyım, bu saatten sonra ne ev yapabilirdim ne de kiraya oturabilirdim. Bir emekliliğim var başka bir gelirim yok. Taksitler çok güzel oldu, öyle ödeyebilir herkes, rahat ve huzurlu bir şekilde evinde oturabilir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fiyatları yüksek bekliyorduk, öyle konuşuluyordu. Demek ki konuşmalara inanmayacakmışız, devletimize inanacağız. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah ayağına taş değdirmesin, Allah başımızdan eksik etmesinö dedi.

'ARABA PARASI BİLE DEĞİL'

Ahmet Balveren de açıklanan rakamın bir araba fiyatı dahi olmadığını ifade ederek, "Fiyatlar çok makul günün şartlarına göre. Sabit ve faizsiz 18 yıl aynı taksitle ödeyeceğiz. Normalde taksitleri 10 binin üzerinde bekliyordum şu an 8 bin 750 lira açıklandı taksitler. Eğer parası olan peşin öderse 484 bin lira. 484 bin lira bir araba parası bile değilö diye konuştu.

'HÜKÜMETİMİZ KISA SÜREDE İMKANSIZI BAŞARDI'

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da da açıklanan ödeme planları memnuniyetle karşılandı. Antakya'da Dikmece 6'ncı Bölge 2'nci Etap Yöneticisi Hasan Boyacıoğlu, "Bölgemizde bulunan bin 502 TOKİ konutunun yüzde 99'u doldu. Doğal gaz ve su abonelikleri aktif, altyapımızda herhangi bir problem yok. Buradaki herkes huzur içinde yaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlarımız kredi ödemeleri için adeta şenlik havasında başvuru yapıyor. Kısa süre içerisinde borçlarını ödemek istiyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun; depremlerin 3'üncü yılında hükümetle birlikte buradaki konutları kısa sürede inşa ederek imkansızı başardılarö dedi.

'KİRADAN DAHA AZ ÖDEME YAPACAĞIZ'

Naşit Doğu ise "18 yıl boyunca çok cüzi miktarlarda ödeme yapacağız, kira öder gibi ev sahibi olacağız. Kiradan daha az ödeme yapar gibi para ödeyeceğiz. Buraya yerleşeli 9 ay oldu, henüz ödeme yapmaya başlamadık. 2 yılı doldurduktan sonra ödemelere başlayacağızö ifadelerini kullandı.

'DUYUNCA İNANAMADIK'

TOKİ sakini Samiddin Gök de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine sağlanan imkanlar nedeniyle teşekkür etti. Gök, "Bu ödemeleri duyunca inanamadım. Devletimizden Allah razı olsun, kendilerini başımızdan eksik etmesin. Çok memnun kaldık, duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Evler adeta hibe edilmiş gibi. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin, dualarımız onunla. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öperim, kendisini çok seviyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırdılar, bunu bir başkası yapamazdı. Kendilerine çok teşekkür ederizö dedi.

'HUZUR İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'

9 aydır konutlarında oturduklarını ve ferah bir ortamda yaşadıklarını belirten Gülseren Gök de şunları söyledi:

"Bütün eşyalarımız eve sığdı. Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun böyle bir Cumhurbaşkanımıza sahip olduğumuz için. Ev bize çok iyi hissettiriyor, ferah hissettiriyor. Evin içerisinde huzur içinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim hiçbirini başımızdan eksik etmesin. Kredi kampanyasını gördükten sonra sevinçten havalara uçtuk. O kadar mutluyuz ki tarif edilemez bir duygu.ö

'CUMHURBAŞKANIMIZI EVİMİZE BEKLİYORUM'

Depremin vurduğu bir diğer il olan Adıyaman'da da vatandaşlar, açıklanan ödeme planını sevinçle karşıladı. İndere bölgesindeki kalıcı konutuna yerleşen 2 çocuk annesi Esma Yağcı, herkesin bu müjdeyi konuştuğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine beklediklerini belirtti. Yağcı, "Gelin bedavaya oturun gibi bir şey oldu. Herkesi ziyaret ettiği gibi bana da ziyarete gelsin, ben evimi açmışım bekliyorum. Yapmak asla kolay değildi, biz depremden çıktık. Ben anahtar teslimini alana kadar ben kira yardımını da aldım. Bunu inkar edemem Kimse inkar edemez. Elinden gelenin en iyisini yaptı. Dünya bile hayretle izliyorö dedi.

'ÇOK SEVİNDİK'

Hak sahiplerinden Bayram Kahraman ise "Duyuruyu aldığımızda çok sevindik. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Kendilerini bu işe adadıkları için ayrıca teşekkür ederim. 2 yıllık kirayla milleti ev sahibi ettiö diye konuştu.

Kaynak: DHA

