Dervişoğlu: Adalet ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Dervişoğlu: Adalet ve Demokrasi Vurgusu

Dervişoğlu: Adalet ve Demokrasi Vurgusu
05.06.2026 18:42
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, adaletin önemini ve millet iradesinin seçim sandığına yansıması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Rekabetin sonuçlandırılacağı yer milletin iradesini içine koyacağı seçim sandığı olmalıdır. Türk siyaseti üzerindeki yargı vesayetini asla ve kat'a kabul etmiyorum" dedi.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen 'Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali' başladı. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından Mut Halkoyunları Topluluğu gösterisini sundu.

'ADALETİN OLMADIĞI YERDE HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Festivalin açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Festivaller geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe kültür köprüleri oluşturur. Bu festivallerde hem yaşanan yörenin sorunları konuşulur hem de o kentin vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulur. Mut bunu hakkıyla yaptı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de birçok şey kötüye gidiyor. Birçok şey tartışmalı hale getirilmek isteniyor. Belediye başkanımız da bu güzel festivali üst üste aynı güzellikte tertip etmeye çalışıyor. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Her şeyin kötü gittiği Türkiye'de güzelliklere imza attığı için de gönülden kucaklıyorum. Allah kendisinden razı olsun. Ben bu toplantılarda siyaset konuşmam ama siyasetin gündemi artık vatandaşın duygularını tırmalamaya başladığı için de üç beş kelam sarf etmeden geçemem. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan meselede takınmış olduğum tavırdan ötürü şahsıma ve partime teşekkür etti. Öncelikle şunun cevabını vereyim. Ben hukuktan yana, adaletten yana, demokrasiden yana biriyim. Ben benden bekleneni yaptım. Tarihin üzerime yüklediği sorumluluğun da icabını yerine getirdim. Böyle bilinmesini istiyorum. Benden beklenen oydu ve ben onun gereğini yerine getirdim. Bir toplumda şayet adalet duygusu zedelenirse zedelenmemiş hiçbir müessese kalmamış demektir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Adaletin olmadığı yerde demokrasiyi tam şekilde yaşatamazsınız" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ PARTİLER BİRBİRLERİNİN DÜŞMANI DEĞİLDİR'

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin rakibi olduğunu belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ve o rekabet milletin iradesine müracaat edilerek sonuçlandırılır. Yani rekabetin sonuçlandırılacağı yer milletin iradesini içine koyacağı seçim sandığı olmalıdır. Türk siyaseti üzerindeki yargı vesayetini asla ve kat'a kabul etmiyorum. Her yerde de bunu söylüyorum. Bir kişiyi yerinde tutmak için anayasanın çiğnenmesini hukukun çiğnenmesini demokrasinin ve millet iradesinin ayaklar altına alınmasını asla ve kat'a kabul edebilmek mümkün değildir. Demokrasinin namusu, namuslu ve faziletli siyasetçilerin sayesinde değer kazanır. Aksi takdirde her şeyi kendinize uydurarak bir gelecek planı yapmak suretiyle kendinizi kurtarmaya yönelik adımları atmaya kalkar ve felakete doğru sürüklenmesine rıza gösterirseniz millet buna asla ve kat'a müsaade etmez. Türkiye çok çalkantılı dönemler de yaşamıştır geçmişte. Darbeler görmüştür. Darbe nitelikli muhtıralar görmüştür. Darbenin her çeşidine dahil elektroniği vesaire çeşit çeşit müdahalelerin muhatabı olmuştur. Ama Türkiye her çalkantının içinden çıkmaya muktedir. Bir demokrasi birikiminin de aynı zamanda sahibidir. Bu şartlara bakarak 'Her şeyi istediğimiz gibi yaparız' diye düşünenler varsa buradan onlara sesleniyorum. Yolunuzu ve yönteminizi doğru biçimde belirleyin. Mahkemelerin kendilerini farklı bir bakış açısıyla Türk demokrasisine müdahale edebilecek hakta görmeleri son derece tehlikeli farklı sıkıntıları da beraberinde getirecek bir durumdur. Bakın her şeyi yargı üzerinden yapmaya kalkarsanız, o zaman milletin iradesini ve geride bıraktığımız asırların birikimini de yok saymış, bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak lafa teslim olmuş olursunuz. Türk milleti böyle ham ve hımbıl bir millet değildir. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Mahkeme kararlarının tarih içinde nasıl değerlendirildiğini düşünün. Bakanların ve başbakanın asıldığı 60 ihtilalinden sonra kurulan Yassıada Mahkemeleri'nde alınmış olan kararlar da mahkeme kararıydı. Millet bugün kabul ediyor mu bu kararları? Olağanüstü dönemin mahkemelerinin aldığı kararlar gençlerin idamına vesile oldu. Ama üzerinden geçen zaman içerisinde o kararlarla mahkeme kararları olmasına rağmen eleştiriliyor. Millet o gün alınmış kararları bugün adil mahkeme kararları diye kabul ediyor mu? Edebiliyor mu? Asla etmiyor."

Konuşmaların ardından kayısı yeme yarışması ile kayısının suyla buluşmasını betimleyen Dilek Havuzu'na kayısı dökülmesinin ardından ulusal ve yerel basın mensuplarının yayınlanan haberlerinden oluşan sergi açılışı yapıldı.

3 Gün sürecek festival boyunca karakucak güreşleri ve çeşitli sportif etkinlikler, çocuk karnavalı düzenlenecek. Festivalin gece bölümünde ise Şehir Stadı'nda sanatçılar; Kolpa, Buray, Ceza ve Simge Sağın tarafından ücretsiz halk konseri verilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Demokrasi, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu: Adalet ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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