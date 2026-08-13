Dervişoğlu'ndan YENİ Parti'ye Tebrik - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan YENİ Parti'ye Tebrik

Dervişoğlu\'ndan YENİ Parti\'ye Tebrik
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, 'Çerçeve Yasa'ya hayır oyu veren milletvekillerini tebrik etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Çerçeve Yasa"ya "hayır" oyu veren, aralarında YENİ Partili 54 milletvekilinin de bulunduğu milletvekillerini tebrik etti. Dervişoğlu, "Devletimizin üniter yapısının, milli birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması adına verdiğiniz bu karar, emin olunuz ki Türk milletinin milli hassasiyetlerine tercüman olmuştur" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda 468 "evet" oyuyla kabul edildi. YENİ Parti'nin 54 milletvekili yasa için "hayır" oyu verirken 35 milletvekili "evet" oyu verdi. Teklife, grubuyla beraber "hayır" oyu veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derivşoğlu, aralarında Yeni Partili 54 milletvekilinin de olduğu hayır diyen milletvekillerine teşekkür mesajı gönderdi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM'de, 'Çerçeve Yasa' ile ilgili oturumda sergilediğiniz irade ve kullandığınız 'hayır' oyu vesilesiyle öncelikle tebriklerimi sunuyorum. Devletimizin üniter yapısının, milli birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması adına verdiğiniz bu karar, emin olunuz ki Türk milletinin milli hassasiyetlerine tercüman olmuştur. Milletvekilliği görevine başlarken ettiğimiz yemindeki, 'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma' sözüne sadakatiniz, milli hafızada son derece kıymetli bir yer edinmiştir.

Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret ve kararlılığın devam edeceğine olan inancım tamdır. Gelecek nesillere devredeceğimiz en büyük miras olan Cumhuriyetimizi, üniter devlet yapımızı ve milletimizin kararlılığını, Meclis kürsüsüne ve oy pusulalarına yansıttığınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan YENİ Parti'ye Tebrik - Son Dakika

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