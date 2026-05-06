Dervişoğlu: Yoksulluk ve İşsizlik İktidarın Sıradan Gündemi

06.05.2026 15:28
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, yoksulluk ve işsizlikteki artışa dikkat çekti, ara zam şarttır.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Herkesin statüsü var, herkesin statüsü belli. Bu şarlatanların, bu kalpazanların sonu da belli. Bu milletin onurunu kim nasıl çiğnediyse, bu millet de onu öyle çiğnemiştir. Tarih bellidir, akıbet bellidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "İktidarın, yolsuzlukları yasaklarla kapatmak dışında yapabildiği bir icraat yok. Yoksulluğu yalanlarla örtmek dışında verebildiği bir vaat yok. Zaten akıllarında Türk milletine hizmet etmek gibi bir mevzu da yok. Karşımızda, oranı yüzde 30'u aşan dev bir işsiz ordusu dururken, bize yüzde 8'lik bir işsizlik masalı okuyorlar. En büyük darbeyi gençlerimiz alıyor. Üniversite mezunu çocuklarımız, diplomalarını rafa kaldırıyor. Diplomalı yoksul ev gençleri olarak yaşıyorlar. Ailelerine bakmak hayaliyle okuyup, ailelerinin ellerine bakıyorlar. Evde kimse kimsenin yüzüne bakamıyor. Milyonlarca fidan geleceğe dair inancını yitiriyor. Geleceğini yaban ellerde arayan, pırıl pırıl bir nesil avuçlarımızdan kayıp gidiyor. Bir tarafta da durmaksızın dönen, bütün bir milleti içine çekip boğan dipsiz bir borç girdabı var" ifadelerini kullandı.

'ARA ZAM İNSANİ VE VİCDANİ BİR ZORUNLULUKTUR'

Müsavat Dervişoğlu, enflasyon rakamlarına değinerek, "Gelelim şu bitmek bilmeyen enflasyon aldatmacasına. Merkez Bankası, hala 'yıl sonu hedefimiz yüzde 16' diyerek hepimizle dalga geçiyor. 3 gün önce açıklanan nisan ayı enflasyonu ortada. Ocaktan bu yana geçen 4 ayda, neredeyse yıllık hedefe varılmış haldedir. Masa başında uydurulan hedeflerle milleti uyutacaklarını sanıyorlar. Çocuğumuza içirdiğimiz sütün, sofradaki peynirin, barındığımız evin kirası birkaç yılda üçe katlandı. Maaşlar daha cebe girmeden eriyip buharlaşıyor. Kağıt üzerine karaladıkları o hayali oranlar, milletin boş tenceresini kaynatmıyor. Gıda enflasyonunu düşürmezsen, hiçbir şeyin enflasyonunu düşüremezsin. Kendi gıdanı üretemezsen, hiçbir gıdayı ucuza alamazsın. Tarladaki buğdayın, domatesin, otlaktaki hayvanın etinin, sütünün, kundaktaki bebeğe bağlandığını görmüyorlar. İşte bu yangın yerinde çağrımızı yineliyoruz; bu nisan enflasyonundan sonra, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması, bir tartışmanın, mülahazanın, araştırmanın konusu değildir. Bu bir zorunluluktur. İnsani ve vicdani bir zorunluluktur" diye konuştu.

'PAYANDA OLANLARI AÇIKÇA KINIYORUM'

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Türk milletinin egemenliği ve Cumhuriyet'in ihyası dışında bir kavgamız yoktur. Bununla birlikte, iktidarın, muhalefeti topyekun imha etme stratejisinin, sadece bir seçim zaferini amaçlamadığını, aynı zamanda tek adamlık sürecinin kendileri açısından gerekli bir adımı olduğunu görüyoruz. Sırf parti içi iktidarlarının hesabını yaptıkları için bunu zerre umursamayan ve buna payanda olanları da açıkça yadırgıyor ve kınıyorum" dedi.

'RAPORU OKUYAN TEK PARTİ, İYİ PARTİ OLMUŞTUR'

Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısındaki sözlerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada, İmralı'daki terör hükümlüsüne önerdikleri görev ortada, 'Koordinatör olsun' diyorlar. 'Öcalan canisi koordine ediyor' dediğimizde bize etmedik laf bırakmayanlar, bugün 'Koordinatör olsun' diyor. Bu bir itiraf değil de nedir? Onlar utanmıyor ama biz haklı çıkmanın hüznünü yaşıyoruz. Bu, belli ki Atlantik enstitülerinin raporlarından arayıp buldukları bir sıfattır. Belli ki kırmızı hatla, elden ele iletilmiş bir rica ve talimattır. Terör örgütünü kuran, yöneten, infaz emri veren caniye barış, Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmaya çalışan teröriste siyasallaşma hatta devlet içinde bir pozisyon bahşediyor. Devlet, bir kanlı katilin aklıyla hareket etmez. Komisyon katilin aklı, 'Umut Hakkı' katilin aklı, olmayan savaşa barış katilin aklı, Cumhuriyet'in eşit yurttaşı Kürtlere vasilik katilin aklı. Yahu bütün bunları terör örgütü ve bu terörist yapıyorsa, siz nesiniz, siz kimsiniz? İktidar ya da muhalefet, kim neyi anlarsa anlasın, bir kez daha altını çizerek söylüyorum; bu ihaneti derhal terk edin. Türk milletinin varlığına kastetmiş bir katile statü arayanlar, bu deliliği durdurun. Açıktır ki Meclis'te kurulan korsan komisyonun raporunu gerçekten okuyan tek parti İYİ Parti olmuştur. Bu masaya oturan aktörler, altına imza attıkları raporun içeriğini hiç okumamış gibi hareket etmektedir. Bu rapor, her şeyden önce sürecin devamını PKK'nın silah bırakması koşuluna bağlamaktadır. Bunun altına DEM Parti de imzasını atmıştır."

Dervişoğlu, devamında, "Durum böyleyken, örgütün silah bırakmak için ilave şartlar öne sürmesi sürecin bizzat Kandil tarafından tanınmadığının ilanıdır. Peki, hiçbir silahlı gruba hükmedemeyen, söz geçiremeyen Öcalan'a bu kadar iltifat etmenin ne gereği vardır? Benim en büyük duam, insanların rezil olmadan yaşlanmasıdır. Bu 1,5 senelik süreçten geriye büyük bir rezillik ve utanç kalmıştır. Türkiye'nin ulusal güvenliğini Öcalan'ın iki dudağı arasına sıkıştırmak bir rezilliktir. Öcalan'ı Kürtlere kayyım atamaya çalışmak bir rezilliktir. Cumhuriyet'in vatandaş ve devlet arasında kurduğu ilişkiyi ortadan kaldırmaya çalışmak, Öcalan gibi komisyonculara paye vermek bir alçaklık ve rezilliktir. Bu eli kanlı katili Meclis kürsüsüne davet etmek ve onu bir statüyle korumaya almaya çalışmak bir alçaklık ve rezilliktir. Ben buradan aklıevvellere değil, aklıselime sesleniyorum. ve o aklıselimin kahir bir ekseriyet olduğunu da biliyorum, Türk milleti de biliyor. Suflör kim belli, aktör kim belli, rejisör kim belli, garantör kim belli, moderatör kim belli. Herkesin statüsü var, herkesin statüsü belli. Bu şarlatanların, bu kalpazanların sonu da belli. Bu milletin onurunu kim nasıl çiğnediyse, bu millet de onu öyle çiğnemiştir. Tarih bellidir, akıbet bellidir" ifadelerini kullandı.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
