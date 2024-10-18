Derya Yanık İngiltere'de İslamofobi İle Mücadele Konuştu

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, beraberindeki heyetle İngiltere'ye yaptıkları çalışma ziyaretinde Türk vatandaşları ve diğer milletlerden Müslümanların ülkede artan İslam karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılıktan duydukları endişeyi İngiliz muhataplarına aktardıklarını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya beraberindeki milletvekili heyetiyle üç günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Yanık, buradaki temaslarının ardından AA ve TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yanık'ın beraberindeki heyette CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam yer aldı.

Aşırı sağcı sokak olayları, İslamofobi ve Gazze'deki soykırım gündeme geldi

Yanık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyeti olarak katıldıkları görüşmelerde İngiltere'de yaklaşık iki ay önce meydana gelen aşırı sağcı sokak olaylarındaki Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerini ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını gündeme getirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası ile alt kanadı Avam Kamarasından 15 milletvekilliyle görüştüklerini kaydeden Yanık, ardından İngiltere'de Müslüman toplumların oluşturduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yanık, ayrıca Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarından yetkililerle görüştüklerini dile getirdi.

Heyetin, Londra ziyareti kapsamında oldukça kapsamlı ve son derece verimli görüşmeler yaptığını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda İnanç, Topluluklar ve Yerleşimden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Wajid Khan ile de bir araya geldiklerini ifade etti.

Yanık, "Görüşmelerimizin ana temasında İngiltere'de yaşayan gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile diğer Müslüman toplumların İslamofobi endişesini muhataplarımızla paylaşarak bu konudaki çalışmalara önümüzdeki süreçte katkı vereceğimizi belirttik. Kararlılığımızı, bununla mücadele edilmesi gerektiğini açık biçimde ifade ettik." dedi.

Yanık, ayrıca Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesi için uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ülkelerin bir an önce harekete geçmesinin ne kadar önemli olduğunu muhataplarına hatırlattıklarına işaret etti.

"Artan İslamofobi hareketleri, Müslümanları son derece tedirgin ediyor"

Yanık, sivil toplum kuruluşlarının Türk vatandaşı temsilcileri ve diğer milletlerden Müslüman toplumların temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde bu kişilerin kendilerini İngiltere toplumunun önemli bir parçası olarak gördüklerini ve bundan duydukları memnuniyeti aktardıklarını belirtti.

Derya Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak artan İslamofobi ve ırkçılık sebebiyle endişeli olduklarını muhataplarımızla da paylaştık. Vatandaşlarımız ya da vatandaş olmayan Müslümanların İngiltere'de yaşamaktan, İngiliz toplumunun bir parçası olmaktan şikayetleri yok ama artan İslamofobi hareketleri, onları son derece tedirgin ediyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyetinin desteğinin her zaman onların yanında olduğunu, onların haklarını savunmak ve takip etmek noktasında üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğimizi vatandaşlarımıza da ifade etmiş olduk. Sayın Bakan'ı da Türkiye'ye davet ettik. Önümüzdeki günlerde inşallah gelirlerse böylelikle bu çalışmanın devamının Türkiye'de devam ettirilmiş ve İslamofobi'ye karşı ortak duruşun ortaya konulması açısından sürdürülebilir ve istikrarlı çalışmanın ortaya konmuş olması mümkün olacak."