Destici: 26 Ağustos, milletin kaderini gösteren gündür - Son Dakika
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Destici: 26 Ağustos, milletin kaderini gösteren gündür

Destici: 26 Ağustos, milletin kaderini gösteren gündür
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BBP lideri Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümlerinde, bu zaferlerin Türk milletinin birlik ve kararlılığını simgelediğini belirterek, bugün de bu iradeyle zorlukların aşılacağını vurguladı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un başlamasının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Malazgirt'te bizi zafere ulaştıran irade neyse, Kocatepe'de şahlanan ruh da odur. O ruh; imandır, cesarettir, fedakarlıktır, kardeşliktir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un başlamasının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "26 Ağustos: Bir milletin tarihe vurduğu mühür" başlıklı yazılı açıklama yayımladı.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarihteki bazı günler, takvimde yalnızca bir günü değil, bir milletin kaderini gösterir. 26 Ağustos, Türk milleti için işte böyle bir gündür. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın komutasındaki kutlu ordu, Malazgirt'te yalnızca bir meydan muharebesi kazanmadı; Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açarak yeni bir vatanın, yeni bir tarihin ve asırlar sürecek büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcını yaptı.

Tam 851 yıl sonra, 26 Ağustos 1922 sabahında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki kahraman ordumuz, Kocatepe'den Büyük Taarruz'u başlattı. İşgal altındaki vatan toprakları, Türk milletinin imanı, iradesi ve eşsiz fedakarlığıyla yeniden hürriyetine kavuşturuldu.

Malazgirt, Anadolu'yu bize vatan yapan iradenin; Büyük Taarruz ise bu vatanın hiçbir şart altında teslim edilmeyeceğini dünyaya ilan eden milli kararlılığın adıdır. 1071'de açılan kapı, 1922'de bağımsızlık mührüyle ebediyen Türk vatanı olarak mühürlenmiştir.

Bugün milletimizi karamsarlığa sürüklemek, geleceğe olan inancımızı zayıflatmak ve aramızdaki kardeşlik bağlarını parçalamak isteyenler olabilir. Ekonomik sıkıntılarımız, sosyal meselelerimiz, çevremizde büyüyen savaşlar ve ülkemizi hedef alan tehditler elbette vardır. Fakat Türk milletinin tarihi, şartların kolay olduğu dönemlerde yazılmış bir başarı hikayesi değildir.

Biz, en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilen bir milletiz. Biz, önüne aşılmaz denilen engeller konulduğunda kendisine yeni yollar açan; orduları dağıtıldığında yeniden ordu kuran; şehirleri işgal edildiğinde istiklal ateşini yeniden yakan; umutsuzluğun en karanlık anında bile hürriyetinden ve vatanından vazgeçmeyen bir milletiz.

Malazgirt'te bizi zafere ulaştıran irade neyse, Kocatepe'de şahlanan ruh da odur. O ruh; imandır, cesarettir, fedakarlıktır, kardeşliktir. O ruh; milletin ortak kaderini şahsi hesapların üzerinde tutmak, vatan söz konusu olduğunda ayrılıkları bir kenara bırakmak ve aynı istikamet üzerinde birleşmektir.

Bugün ihtiyacımız olan şey, geçmişin hatıralarıyla avunmak değil; o büyük zaferleri mümkün kılan iradeyi yeniden kuşanmaktır. Hiç kimse bu milletin geleceğinden ümidini kesmesin. Bu topraklarda Malazgirt'in cesareti, Kocatepe'nin iradesi, şehitlerimizin duası ve büyük Türk milletinin sarsılmaz yaşama kudreti vardır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz hiçbir mesele, milletimizin tarih boyunca aştığı güçlüklerden daha büyük değildir. Çünkü biz, tarihi seyredenlerden değil, tarihin akışını değiştirenlerdeniz.

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan bu büyük tarih, bugün de bütün dünyaya şu hakikati ilan etmektedir: Türk milletinin istiklali de istikbali de başkalarının insafına bırakılamaz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un başlamasının 104'üncü yıl dönümünü kutluyor; Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Anadolu'yu bizlere vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Malazgirt'te başlayan, Kocatepe'de yeniden şahlanan kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Birliğimiz güçlü, devletimiz ebedi, milletimizin yolu ve bahtı açık olsun."

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: 26 Ağustos, milletin kaderini gösteren gündür - Son Dakika

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