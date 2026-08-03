Didim’de 22. Yazarlar Festivali başladı

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 22. Yazarlar Festivali, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. Festival, 15 Ağustos'a kadar yazarları, akademisyenleri, sanatçıları ve düşünce insanlarını Didim'de okurlarıyla buluşturacak.

22. Yazarlar Festivali'nin ilk gününde Prof. Dr. Ahmet Özer, İlyas Salman, Özgür Ovacık ve Filiz Hekimoğlu, söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geldi. Festival kapsamında ilerleyen günlerde İlker Başbuğ, Uğur Dündar, Emre Kongar, Prof. Dr. Canan Karatay, İlyas Salman, Sinan Akyüz ve Tamer Levent gibi değerli isimlerin yanı sıra birçok yazar ve sanatçı da okurlarla buluşacak.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yazarlar Festivali'nin kentin kültür yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"KÜLTÜR VE SANATI HALKIMIZLA BULUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Geleneksel olarak düzenlediğimiz Yazarlar Festivalimizle, edebiyatın, düşüncenin ve sanatın değerli isimlerini halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam ederken, Didim'i bu alanda önemli bir buluşma noktası olarak yaşatmayı sürdüreceğiz. Tüm halkımızı festivalimiz boyunca söyleşi ve imza etkinliklerimize davet ediyorum."

Festival, 15 Ağustos'a kadar Altınkum'da düzenlenecek söyleşi ve imza etkinlikleriyle edebiyatın farklı kalemlerini ve okurlarını bir araya getirmeyi sürdürecek.