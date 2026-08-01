Dijital Dönüşüm Uzmanlarına Talep Artıyor - Son Dakika
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Dijital Dönüşüm Uzmanlarına Talep Artıyor

Dijital Dönüşüm Uzmanlarına Talep Artıyor
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YÖK, bilişim uzmanlarına olan ihtiyacın her sektörde arttığını açıkladı; istihdam olanakları genişliyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), dijital dönüşümün kamu kurumlarından özel sektöre, savunma sanayisinden sağlığa, finanstan üretime kadar birçok sektörde bilişim uzmanlarına olan ihtiyacı artırdığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve dijital dönüşüm teknolojilerinin iş dünyasını yeniden şekillendirdiği günümüzde, bilişim alanında yetişmiş nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Kamu kurumlarından özel sektöre, savunma sanayisinden sağlığa, finanstan üretime kadar birçok alanda dijital dönüşüme yön veren bilişim uzmanları; geliştirdikleri yazılımlar, yönettikleri bilgi sistemleri ve veri odaklı çözümleriyle geleceğin iş dünyasının en kritik meslek grupları arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun istihdam odaklı dönüşüm vizyonu doğrultusunda üniversitelerde güçlendirilen uygulamalı eğitim modeliyle yetişen bilişim uzmanları; yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka uygulamaları, bilgi sistemleri yönetimi, bilgisayar ağları ve dijital dönüşüm projeleri gibi birçok alanda görev alıyor. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bu alandaki istihdam olanakları da her geçen yıl genişliyor.

'TEKNOLOJİ ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR'

İ.D. Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Erkan Uçar, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiğini belirterek, "Bilişim sistemleri yalnızca yazılım değildir. Yazılımın yanında donanım, veri yönetimi, bilgisayar ağları, bilgi sistemleri ve bu sistemleri kullanan iş süreçlerini de kapsayan bütüncül bir yapıdır. Bugün kurumların dijital dönüşümünü yöneten temel alanlardan biri haline gelmiştir" dedi.

Uçar, "Teknoloji çok hızlı değişiyor. Bu dinamizm nedeniyle yetişmiş bilişim uzmanlarına olan talep her zaman mevcut pozisyonlardan daha fazla oluyor. Mezunlarımız bu nedenle çok geniş bir istihdam alanına sahip" ifadelerini kullandı.

Uçar, bilişim sistemleri uzmanlarının yalnızca yazılım geliştirmediğini; veri analitiği, bilgi sistemleri yönetimi, proje yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerinde de aktif rol üstlendiğini belirterek, bu çok yönlü yapının mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkanı sunduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dönüşüm Uzmanlarına Talep Artıyor - Son Dakika

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