Dijital Zimem Defteri Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Düzce'nin Çilimli ilçesinde hayata geçirilen "Zimem Defteri Dijital Sosyal Destek Projesi", Osmanlı yardımlaşma geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturarak yenilikçi sosyal dayanışma modeli oluşturuyor.

Çilimli Kaymakamlığı ve Çilimli Belediyesinin işbirliğiyle geliştirilen proje kapsamında 8 ay önce saha çalışmalarında esnaf ve muhtarlar tek tek dolaşılarak veresiye defterinde borcu bulunan ihtiyaç sahipleri tespit edildi.

Titiz çalışmayla oluşturulan ihtiyaç sahibi listesiyle Türkiye'de ilk defa hane bazlı yardım yapılabilen dijital platform "www.zimemdefteri.com" sitesi kuruldu.

Hayırseverler, platforma işlenen bilgiler doğrultusunda eşi vefat etmiş, engelli bireyi bulunan, yaşlı veya farklı sosyal hassasiyetleri olan ihtiyaç sahiplerine site üzerinde ayrılan kategorilere girerek doğrudan destek sağlayabiliyor. İlçede yaşayan esnaf ise veresiye defterlerinde yer alan borçlara yüzde 40 oranında indirim yaparak projeye destek veriyor.

Kamu, yerel yönetim, esnaf ve hayırsever vatandaş işbirliğiyle dayanışma ruhunu artıran proje sayesinde yardımlar, gerçek ihtiyaç sahiplerine mahremiyetleri korunarak ulaştırılıyor.

"Türkiye'de ilk kez dijital ortama taşındı"

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, AA muhabirine, Osmanlı'dan bugüne uzanan ecdat geleneği zimem uygulamasını modern çağın imkanlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Projeyle ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını yerel esnaf ve hayırsever vatandaşların desteğiyle kapatmayı hedeflediklerini vurgulayan Alpay, "Aslında projemizin birden fazla olumlu ve özgün çıktısı var. Öncelikle zimem defteri uygulaması Türkiye'de ilk kez dijital ortama taşındı. Böylece 'www.zimemdefteri.com' web sitemizi ziyaret eden vatandaşlarımız kolay, güvenilir ve basit şekilde kredi kartı veya havale yöntemiyle yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek. Ülkemizde ilk defa hane bazlı sosyal yardım yapma imkanı sunan dijital bir platform. Hayırseverler, engelli, ihtiyaç sahibi, kronik hasta veya eşi vefat etmiş gibi farklı sosyal hassasiyeti bulunan aileleri seçerek yardımlarını doğrudan iletebilecek." diye konuştu.

Alpay, çok önemsedikleri bir hususun da esnafın elindeki veresiye defterlerindeki borçların yüzde 40'ını silerek projeye destek vermesi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnafımız da projemizi destekliyor. Borçlarından yaptıkları yüzde 40'lık gönül indirimiyle projemizin aslında paydaşı oluyorlar. Projemizde devletimiz, yerel yönetimler, esnafımız, vatandaşımız topyekün Düzce'mizden, ilçemizde böyle bir güzellik ortaya çıktı. Tabii ki devletimiz kudretlidir, sosyal devlet anlayışıyla hiçbir vatandaşını darda ve çaresiz bırakmaz, bırakmıyor. Bizler sadece kadim yardımlaşma kültürümüzü yaşatarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve Düzce'mizden, Çilimli'mizden çıkan bu iyilik hareketinin dalga dalga yayılmasını temenni ediyoruz."

"Tespit edilen borçların yüzde 70-75'i kapandı"

Saha personeli, muhtarlar ve esnaf ile gezilerek veresiye defterlerinin incelendiğini anlatan Alpay, "Devlet güvencesiyle sosyal incelemeye tabi tutuyoruz. Veresiye borçlarını 'gerçek ihtiyaç sahibi' ile 'ihtiyaç sahibi olmayan' olarak ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle borcu kapattığınızda pek böyle bir imkan bulunmuyor. Esnafımızın yüzde 40'lık gönül indirimi olduğunda vatandaşımızın her 60 liralık yardımı karşılığında 100 liralık borç kapanmış oluyor. 7/24 işleyen bir sistem var." şeklinde konuştu.

Alpay, projeye hayırsever vatandaşların büyük teveccüh gösterdiğini dile getirerek, ramazan başında başlatılan projede kaymakamlık tarafından tespit edilen borçların yüzde 70-75'inin kapandığını bildirdi.

Bu kadim yardımlaşma kültürünü yaşatarak devletin üzerindeki sosyal yardım yükünü de hafiflettiklerine dikkati çeken Alpay, "Böylece devlet millet el ele ramazanın ruhuna uygun projeyi oluşturmuş oluyoruz. Zimem defteri kısmıyla vatandaşlarımızın geçmişe yönelik borçlarını kapatırken, aynı zamanda bugün ve geleceğe dair ihtiyaçlarına da bir şekilde karşılık vermek istiyoruz. Zimem defteri borçları kapandıktan sonra gıda, sağlık, medikal, kira, bayram, evlilik ve yetim öksüz yardımlarına yönelik farklı kategoride yardım olanağı sunacağız. Vatandaşlarımız 12 ay boyunca yine hane bazlı olarak aile bilgilerini mahremiyeti merkeze alacak şekilde istedikleri haneyi seçerek yardımlarını ulaştırabilecek." ifadelerini kullandı.

"Veren el mağdur olmuyor, alan el mahcup olmuyor"

Alpay, projenin temel ihtiyaçlara dair borçların kapatılmasını kapsadığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Marketlerimiz, bakkallarımız, eczanelerimiz, fırınlarımız ve mutfak tüpü satan işletmelerimizi taradık. Arkadaşlarımız, esnafımızı ziyaret edip veresiye defterlerini aldıktan sonra yaklaşık 3 ayı aşkın incelemeye tabi tuttu. İncelemelerde kamu kurumlarından yardım alanlar, tapu bilgileri gibi birçok kriter göz önünde tutuldu. Gerçek ihtiyaç sahibini belirlemek adına 'kılı kırk yardık' diyebilirim. Büyüyeceğimiz bir iyilik hareketi başlatmış bulunuyoruz. Burada veren el mağdur olmuyor, alan el mahcup olmuyor. Sadece kişilerin isminin ve soy isminin baş harfleri var. Diğer kısımları anonimleştirdik. Hayırsever nasıl bir aile olduğunu biliyor. Yani sadece ailenin hikayesini biliyor. Burada ihtiyaç sahibi ailenin mahremiyetini korumak zorundayız."

Esnaf Hasan Özkan da proje kendilerine anlatıldığında mutlu olduklarını dile getirerek, "'Esnaf olarak siz ne yapabilirsiniz?' dendiğinde biz de projeye destek için borçların bir kısmını sildik. Hayırseverlerimiz dijital platformdan yardımlarını sürdürüyor. Şu anda esnafın da yüzü gülüyor, ihtiyaç sahibi borçlu olanların da. Bu öyle bir şey ki, iyilik yaptıkça güzelleşir, güzelleştikçe büyür." dedi.