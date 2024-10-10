Dilek Kaya İmamoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Bugün Kız Çocuklarını, Kadınları Koruyamayacak Duruma Gelmesini Asla Kabul Etmiyoruz"

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(İSTANBUL) - İstanbul Vakfı çatısı altında Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun fikir öncülüğüyle hayata geçen Büyüt Hayallerini projesi, üçüncü kez 'Gelişim Programı' gerçekleştirdi. Programı tamamlayan öğrenciler, Bulgur Palas'ta düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kız çocuklarının kaygı ve korkuyla büyüdüğünü, kız çocuğu sahibi ailelerin endişeyle yaşadığını belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet, bu topraklarda kadınlar için çok büyük bir kazanımdı. Özgürlüğümüzü, seçme seçilme hakkımızı, sosyal hayattaki varlığımızı, toplumdaki eşit konumumuzu Cumhuriyet sayesinde elde ettik. Bu haklarımıza da sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün kız çocuklarını, kadınları koruyamayacak duruma gelmesini asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kız çocuklarının inandığı ideallere ulaşmasını desteklemek için Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun fikir öncülüğü ile İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen Büyüt Hayallerini Projesi, KİPTAŞ iş birliğinde Büyüt Hayallerini Gelişim Programı'nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi. 100 bursiyerinin katıldığı programda gençler; İBB iştirak şirketlerinin çalışma deneyimlerini saha gezilerinde gözlemledi. Kendilerini kültürel ve sosyal olarak geliştirdi. Aldıkları eğitimlerle iş hayatına hazırlandı. Saha gezileri ve eğitimleri tamamlayan kız öğrenciler için Bulgur Palas'ta sertifika töreni düzenlendi. TörendeDilek Kaya İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu ve İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt birer konuşma yaptı.

"Kız çocukları sürekli bir kaygıyla korkuyla büyüyor"

Ülke olarak kahredici olaylarla sarsıldığımızı söyleyen Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi:

"Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor. Kız çocukları, kadınlar kendilerini güvende hissetmiyor. Sokaklarda, parklarda, kamusal alanlarda, hatta en güvende hissetmeleri gereken evlerinde bile kadınlar şiddetle karşı karşıya… Kız çocukları sürekli bir kaygıyla, korkuyla büyüyor. Kız çocuğu sahibi aileler endişeyle yaşıyor. Türkiye'de kadınlar kendilerini güvende hissetmiyor. Cumhuriyet, bu topraklarda kadınlar için çok büyük bir kazanımdı. Özgürlüğümüzü, seçme seçilme hakkımızı, sosyal hayattaki varlığımızı, toplumdaki eşit konumumuzu Cumhuriyet sayesinde elde ettik. Bu haklarımıza da sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün kız çocuklarını, kadınları koruyamayacak duruma gelmesini asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

"Kız çocukları ve kadınlar kendilerini güvende hissedene kadar durmayacağız"

Türkiye'de kız çocukları ve kadınlar evlerinde, okul sıralarında, sokaklarda kendilerini güvende hissedene kadar durmayacağız. Yapmamız gereken çok şey, almamız gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Fakat bu bizi yıldırmıyor, aksine çok daha fazlasını yapmak üzere motive ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına çok daha büyük bir şevk ve özveriyle çalışmamızı sağlıyor. Türkiye'de büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyduğumuz açık. Bu zihniyet değişimi gerçekleşip toplumun her kesimi tarafından içselleştirilmeden toplumsal cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla sağlamış olamayacağız.

"Değişim kız çocuklarının hayallerinde"

Büyük Hayallerini projesini bu bilinçle hayata geçirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından içinde bulunduğumuz ortam, kız çocuklarımızın hayallerini söndürmesin istedik. Değişim kız çocuklarının hayallerinde, hedeflerinde başlasın istedik. Bu hedeflere ulaşmaları için onlara destek olalım dedik. ve bugün 3 bin üniversiteli genç kadın bursiyere sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.

"Kendine ailesine, ülkesine, ve dünyaya faydalı…"

Bursiyerleri maddi desteği çok ötesinde, ihtiyaç duydukları her alanda destekliyoruz. Özgür, çağdaş, düşünen, üreten, sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Kendine, ailesine, ülkesine ve dünyaya faydalı kadınlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kazanımlarımıza sonsuza kadar sahip çıkacaklarına inanıyoruz

"5 gün süren bir program gerçekleştirdik"

İstanbul Vakfı ve KİPTAŞ iş birliği ile hayata geçen Büyüt Hayallerini Gelişim Programı'nın bursiyerlerin iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Programın ilkini 2022 yılında 50 bursiyerimizin katılımıyla gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 Büyüt Hayallerini bursiyerinin katılımıyla ikincisi düzenledik. Bu yıl da yine 100 Büyüt Hayallerini bursiyerimizin katıldığı 5 gün süren bir program gerçekleştirdik. Bu 5 gün boyunca bursiyerlerimize okudukları bölümlerle ilgili olan veya olmayan iş alanlarını deneyimleme ve gözlemleme fırsatı sağladık. Böylece farklı alanlarda da ufuklarının genişlemesine destek olmayı amaçladık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İBB şirketlerini ziyaret ettiler, eğitimler aldılar. Gelecekte başarılı birer kadın olarak iş hayatında yer alacağına inandığımız bursiyerlerimiz, kadın çalışanlarımız ve yöneticilerimizle bir araya geldiler. Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz onlara deneyimlerini aktardılar ve ilham oldular.

"Elbet bir gün kadınların eşitlik için, hakları için mücadele etmelerine gerek kalmayacak"

Bursiyerlerimiz Büyüt Hayallerini Gelişim Programı ile kariyer yolculuklarına güç ve cesaret alarak başlıyorlar. Bugün Türkiye'deki kadınların en çok ihtiyaç duyduğu da bu. Yalnız olmadığını bilmek, diğer kadınlardan güç, cesaret ve ilham almak… Türkiye'de elbet bir gün kadınların eşitlik için, hakları için mücadele etmelerine gerek kalmayacak; buna yürekten inanıyorum. O gün gelinceye kadar mücadelemizde bir adım bile geri adım atmayacağımıza söz veriyoruz.

"Benim de sizlerle ilgili büyük bir hayalim var"

Benim de sizlerle ilgili büyük bir hayalim var. Sizleri içine alan ama Türkiye'deki diğer tüm kızları, tüm çocukları da içine alan bir hayalim var… Umuyorum Türkiye'nin dört bir yanındaki kız çocuklarına ve diğer tüm çocuklara ulaşabiliriz. Size sunduğumuz bu imkanların hepsini onlarla da paylaşabiliriz. ve hiçbirinin burnu kanamadan, hiçbiri üzülmeden, hiçbir şiddete uğramadan hayatlarına, yaşam yolculuklarına devam ederler.

Aslı Bakan Gökulu: "Sadece bir burs programı değil"

Törende konuşma yapan İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu da duygularını "Bu proje ile beraber bütün bursiyerlerimizin ve hayallerini gerçekleştirmesi için önündeki tüm engelleri kaldırmayı ilke edindik. Büyüt Hayallerini farklı ve özel bir burs programı. Eğitim hayatının başından sonuna, eğitim bursumuzla destek sağlamak değil sadece… Onlara istihdam olanakları sağlamak, onlara staj olanakları sağlamak, eğitim programlarımızla gelişimine katkıda bulunmak, sosyalleşmelerine, sosyal ağlarına fayda sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla motivasyonlarını aslında her alanda arttırmayı hedefliyoruz" cümleleriyle ifade etti.

Ali Kurt: "Kız öğrencilerimizin gücümüzün yettiğince yanında olacağız"

İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt ise "Bu bir gelişim programı. Bursiyer kızlarımızın özellikle belli bir başarının üzerindeki kızlarımızın sosyal hayata daha hızlı tutunabilmesi iş alanlarıyla ilgili kendilerini daha çok geliştirebilmesi için geliştirildi. İBB ekosisteminin neredeyse tüm paydaşlarının sürece dahil ettik. Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani 2019'dan beri maalesef geçmişte yapılmayan kamu faydasına ne kadar iş varsa yapmaya başladı… Maalesef üzülerek keşke böyle şeyleri burada konuşmasak ama yakın zamanda ülkemizde olan kadınlara yönelik şiddet ve kötü davranışları buradan kınıyorum. Bir erkek yönetici olarak, bir kız babası ve bir eş olarak, kızlarımız ve kadınlarımız adına gerçekten bizler de endişe duyuyoruz. Umarım bu işin sorumlusu olan yöneticilerimiz gerçekten bir kamu bilinciyle bunun önünde dururlar. Biz kız öğrencilerimizin sonuna kadar gücümüzün yettiğince yanında olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların arından 100 bursiyer sertifikalarını Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun elinden aldı. Tören hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.