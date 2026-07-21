Kaçak parfüm fabrikası yangını davasında şifre krizi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KOCAELİ/KANDIRA) Dilovası'nda kaçak parfüm dolumu yapılan fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk 7 işçinin can vermesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması Kandıra Cezaevi içindeki duruşma salonunda yapılıyor. Tutuklu yargılanan fabrika sahipleri Altay Ali ve İsmail Oransal, telefonları ile bilgisayarlarının şifrelerini özel hayatın gizliliği gerekçesiyle vermek istemedi. Bu durum yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine yol açtı. Yangında 15 yaşındaki kızı Nisanur Taşdemir'i yitiren Vedat Taşdemir, "Bana evladımı kömür olarak verdiler, kömür olarak yere gömdüm. Benim devletim burada bu şifreyi alamıyorsa, bunlara ceza da veremez" dedi.

8 Kasım 2025'te Dilovası'nda kaçak parfüm ve kozmetik ürün dolumu yapılan Ravive Kozmetik Fabrikası'nında, 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın 3'üncü duruşması bugün yapılıyor.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda yapılan duruşma saat 11.15 civarında mahkeme başkanı tarafından dosyaya ilişkin talep edilen evrakların durumlarının okunmasıyla başladı.

Yangının yaşandığı Ravive firmasının sahipleri Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal kardeşler ve Oransal kardeşlerin dayısı tutuklu sanık Ali Osman Akat geçen duruşma telefonlarının şifresi mahkemeye sunmuştu. Mahkeme başkanı verilen şifrelerin geçerli olmadığını bu nedenle sanıkların dijital materyellerine erişim sağlanamadığını ancak bilirkişinin salonda hazır olduğunu kabul ederlerse yüz tanıma sistemi ile telefonların açılacağını söyledi.

ŞİFRELERİ VERMEMEK İÇİN DİLEKÇE VERDİLER

Hatırladıkları şifreleri mahkemeye sunduklarını savunan Altay Ali ve İsmail Oransal'ın duruşma öncesi özel hayatın gizliliği gerekçesi ile bilgisayar şifrelerini vermeyecekleri yönünde dilekçe sunduğu ortaya çıktı. Oransal kardeşler aynı gerekçeyle yüz tanıma sistemi ile telefon kilitlerinin açılmasını kabul etmediklerini beyan etti.

Konuya ilişkin beyanda bulunan dosya avukatlarından Mürsel Ünder, bilirkişi incelemesinin yargılama konusu ile sınırlı olduğunu belirterek özel hayatın gizliliği gerekçesinin şifre verilmemesine gerekçe olarak sunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. "Özel hayat şifrelerin verilmemesine gerekçe olamaz. İncelemeyi bilirkişi yapacak. Bizlerin bu içeriklere ulaşma imkanı yok. Sadece bilirkişi inceleyecek" şeklinde konuşan Ünder, İsmail ve Altay Ali Oransal'ın talebinin kabul edilmemesini istedi. Delil karartma iddialarının söz konusu olduğunu söyleyen Ünder, şifrelerin alınıp incelemenin yapılması gerektiğini savundu.

Telefonunda yüz tanıma sisteminin aktif olmadığını söyleyen Ali Osman Akat ise yüz tanıma sisteminin denenmesini kabul etti. Bilirkişi eşliğinde yapılan denemede yüz tanıma ile telefonunun kilidinin açılmadığı görüldü. Duruşmanın devamında müşteki ve mağdur yakınlarına gelen giden evraklara karşı beyanları soruldu.

"DEVLETİM BURADA BU ŞİFREYİ ALAMIYORSA, BUNLARA DA CEZA VEREMEZ"

Yangında 15 yaşındaki kızı Nisanur Taşdemir'i yitiren Vedat Taşdemir şifrelerin alınamamasına, "Benim devletim burada bu şifreyi alamıyorsa, bunlara ceza da veremez" şeklinde tepki gösterdi. Taşdemir şöyle konuştu:

"Bana evladımı kömür olarak verdiler, kömür olarak yere gömdüm. Oransalların hepsinden, Güven Demirbaş'tan da, kamu görevlilerinden, zabıta, belediye başkanı, tüm sorumlulardan şikayetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Size yalvarıyorum. Duruşmaların Gebze'de olmasını istiyorum. Kanser hastasıyım, kemoterapi alıyorum buraya zor geliyorum. Demirbaş serbest bırakıldı, işine gücüne devam ediyor. Ben de bu halimle, tekerlikli sandalyeyle burada adalet arıyorum. Bizi çocuklarımız kömür oldu onlar şifre vermek istemiyorlarmış. En ağır cezayı almalarını istiyorum."

Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu da, "Çocuğumun sadece dişleri kalmıştı. Hepsinden şikayetçiyim. Eşim hasta, yatıyor; psikolojisi bozuldu. Tatil fotoğrafları varmış diye telefon şifrelerini vermiyorlarmış. İnsan biraz utanır siz katilsiniz insanların canını aldınız. Biz paramparça olmuşuz" şeklinde konuştu

Şengül Yılmaz'ın kızı Emine Nur Aldeniz ise şöyle konuştu:

"Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal sürekli orada üretim yapardı. Gelinleri de gelirdi. Annemi çok iyi tanırlardı. Gelinleri tahliye oldu çocuğunun yanında. Ben kızımı erken doğurdum. Ciğerleri gelişmemiş, yoğun bakımda kaldı. Ben niye çocuğumun yanında değilim. İhtiyacım olduğunda annem yanımda yok. Ben niye böyle yarım kaldım. Bilgisayarlarını açmıyorlarmış. Neymiş; özel hayatlarıymış. Sizin özel hayatınız mı şu an mesele? 7 tane insan diri diri yanmış kül olmuş" şeklinde isyan etti."

Ailelerin beyanlarının ardından avukatların beyanlarıyla devam eden duruşmaya 1 saat ara verildi.

(SÜRECEK)